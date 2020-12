Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Im Fall von Zhongli wäre es eine kleine Gruppe von Spielern, die Buffs oder andere Anpassungen erhalten hat. Anhand ihrer Performance und Metriken wie Menge von Achievements, etc. würde miHoYo entscheiden, ob der Buff dauerhaft bleiben soll. So zumindest die Vermutung der reddit-User.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 8 − 1 =

Insert

You are going to send email to