Genshin Impact zeigt neue Heldin Yae Miko – So bereitet ihr euch perfekt auf sie vor

Am 16. Februar ist es so weit: Yae Miko betritt die Bühne von Genshin Impact. Viele Fans warten schon gespannt auf die Schreinjungfer. MeinMMO zeigt euch, was sie kann und welche Materialien ihr für sie sammeln müsst.

Wer ist Yae Miko? Yae Miko ist ein 5-Sterne-Charakter vom Attribut Elektro und vom 16. Februar bis zum 8. März im Figurenaktionsgebet erhältlich. Sie führt einen Katalysator als Waffe mit sich.

Yae Miko gehört zum großen Narukami-Schrein und hat ihren eigenen „Light Novel“-Verlag, den sie mit Herzblut betreibt.

Die Schreinjungfer ist stets freundlich zu allen und trägt immer ein Lächeln auf den Lippen, dennoch besitzt sie eine mysteriöse Aura. Yae ist zudem eine langjährige Freundin vom Raiden Shogun und Zhongli und lässt dort gerne mal ihre sarkastische Seite zum Vorschein kommen.

Pünktlich zum Release von Yae Miko hat HoYoverse einen Trailer zu ihr veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Yae Mikos elektrisierende Fähigkeiten im Überblick

Was kann Yae Miko? Mit ihren Standardangriffen führt sie einfache Elektro-Attacken aus, während sie mit ihren heftigen Schlägen sogar Elektro-Flächenschaden an Feinden anrichtet.

Elementarfähigkeit:

Yae bewegt sich flink fort und hinterlässt eine „Sesshou-Sakura“.

Bis zu 3x könnt ihr die Fähigkeit einsetzen und somit eine Sesshou-Sakura platzieren.

Sesshou-Sakura richten periodischen Elektro-Schaden an Gegnern an.

Der Elektro-Schaden erhöht sich je nachdem, wie viele Sesshou-Sakura auf dem Feld platziert sind.

Abklingzeit: 4 Sekunden

Lebensdauer einer Sesshou-Sakura: 14 Sekunden

Spezialfähigkeit:

Beim Auslösen teilt Yae Elektro-Flächenschaden an Gegner aus.

Sind Sesshou-Sakura auf dem Feld, wenn die Spezialfähigkeit eingesetzt wird, werden diese zerstört und verursachen ebenso Elektro-Flächenschaden.

Der Schaden, der durch die Zerstörung von Sesshou-Sakura verursacht wird, ist um einiges höher als der normale Skill-Schaden. Auf Talent-Level 6 beträgt der Fähigkeits-Schaden 364 %, während der Sesshou-Sakura-Schaden bei 467,34 % liegt. Es lohnt sich also, vorher 3 Sesshou-Sakura zu platzieren, um den maximalen Schaden zu verursachen.

Abklingzeit: 22 Sekunden

Elementarenergiekosten: 90

Benötigte Materialien für Yae Mikos Stufe und ihre Fundorte

Welche Materialien braucht ihr für Yae Miko? Yae Miko benötigt 421 lila EP-Bücher und 2.092.530 Mora, um auf Charakter-Level 90 – also das maximale Level – gebracht zu werden. Zusätzlich müsst ihr diese Materialien farmen:

Bild Name und Menge 46x Falsche Flosse der Drachennachfahren 168x Meereslackporling

1x Vajrada-Amethyst-Splitter

9x Vajrada-Amethyst-Bruchstück

9x Vajrada-Amethyst-Brocken

6x Vajrada-Amethyst 18x Alter Handschutz

30x Kageuchi-Handschutz

36x Berühmter Handschutz

Wo findet ihr „Falsche Flosse der Drachennachfahren“? Die falsche Flosse der Drachennachfahren droppen die Tiefsee-Drachenechsen, die als Bosse im Gebiet Enkanomiya ihren Sitz haben.

Wo findet ihr Meereslackporlinge? Meereslackporlinge findet ihr verstreut in Inazuma, es ist die lokale Besonderheit der Region. Besonders lohnt es sich im Norden von Kannazuka nach dem Material zu schauen. An den Stränden finden sich einige Ansammlungen von Meereslackporlingen.

Fundorte auf Narukami Fundorte auf Seirai Fundorte auf Tsurumi Fundorte auf Yashiori Fundorte auf Watatsumi Fundorte auf Kannazuka

Wo findet ihr die Vjrada Amethysten? Die Vjrada-Amethyst-Variationen könnt ihr von der Elektro-Hypostase in Mondstadt und von der Verkörperung des Donners in Inazuma zuverlässig erhalten. Ab bestimmten Stufen der Bosse bekommt ihr die Amethysten:

Vajrada-Amethyst-Splitter erhaltet ihr auf jeder Boss-Stufe.

Vajrada-Amethyst-Bruchstück erhaltet ihr ab Boss-Stufe 40.

Vajrada-Amethyst-Brocken erhaltet ihr ab Boss-Stufe 60.

Vajrada-Amethyst erhaltet ihr ab Boss-Stufe 75.

Bedenkt, dass ihr die Variationen auch am Alchemie-Tisch umwandeln oder craften könnt. So lassen sich beispielsweise 3 Vajrada-Amethyst-Splitter in 1 Vajrada-Amethyst-Bruchstück verarbeiten. Diese Regel gilt auch bei den nächst größeren Amethyst-Stücken.

Wo findet ihr die Arten von Handschutz? Die Monster „Nobushi“ und „Kairagi“ droppen die Items. Ihr findet die zwei Monster-Arten auf allen Inseln von Inazuma, außer auf Tsurumi. Sie verstecken sich nicht und ihr solltet ihnen an beinahe allen Ecken begegnen.

Benötigte Materialien für Yae Mikos Talent-Stufe und ihre Fundorte

Welche Materialien braucht ihr für Yae Miko? Um alle Talent-Stufen von Yae Miko auf die Maximalstufe 10 zu bringen, benötigt ihr:

9x Lehren des „Lichts“

63x Anleitung zum „Licht“

114x Philosophie des „Lichts“

18x Alter Handschutz

66x Kageuchi-Handschutz

93x Berühmter Handschutz

18x Sinn der Äonen (via Honey Impact)

3x Krone der Weisheit

4.957.500 Mora

Alle Talent-Stufen und das benötigte Material für jeweils 1 Talent in der Übersicht

Stufe 2: 3x Lehren des „Lichts“ 6x Alter Handschutz 12.500 Mora

Stufe 3: 2x Anleitung zum „Licht“ 3x Kageuchi-Handschutz 17.500 Mora

Stufe 4: 4x Anleitung zum „Licht“ 4x Kageuchi-Handschutz 25.000 Mora

Stufe 5: 6x Anleitung zum „Licht“ 6x Kageuchi-Handschutz 30.000 Mora

Stufe 6: 9x Anleitung zum „Licht“ 9x Kageuchi-Handschutz 37.500 Mora

Stufe 7: 4x Philosophie des „Lichts“ 4x Berühmter Handschutz 1x Sinn der Äonen 120.000 Mora

Stufe 8: 6x Philosophie des „Lichts“ 6x Berühmter Handschutz 1x Sinn der Äonen 260.000 Mora

Stufe 9: 12x Philosophie des „Lichts“ 9x Berühmter Handschutz 2x Sinn der Äonen 450.000 Mora

Stufe 10: 16x Philosophie des „Lichts“ 12x Berühmter Handschutz 2x Sinn der Äonen 1x Krone der Weisheit 700.000 Mora



Wo findet ihr die Schriftrollen des „Lichts“? Ihr könnt sie in der Sphäre des Stiefmütterchenhofs im Süden von Narukami farmen. Sie tauchen am Mittwoch, Samstag und Sonntag in dieser Sphäre auf.

Wo findet ihr den Sinn der Äonen? Der Sinn der Äonen ist ein neuer Boss-Drop, den ihr bekommt, sobald ihr den wöchentlichen Boss „Raiden Shogun“ besiegt, der ab Patch 2.5 in Genshin Impact vorzufinden ist.

Wo findet ihr die Krone der Weisheit? Die Krone der Weisheit gehört zu den seltensten Items in Genshin Impact und ihr bekommt sie meist durch Events, das Aufleveln auf Level 11 des Permafrostbaums im Drachengrat oder durch das Aufleveln der Heiligen Sakura in Inazuma.

Seid ihr schon gespannt auf Yae Miko und bereitet euch dementsprechend vor? Oder spart ihr derzeit auf andere Charaktere, die ihr in Zukunft erwartet. Vielleicht ist es ja sogar der neue Hydro-Held Ayato?

