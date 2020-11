Den starken Spielcharakter Fischl gibt es in Genshin Impact aktuell kostenlos. Doch das wird sich bald ändern, also beeilt euch.

Was ist gerade in Genshin Impact los? Aktuell ist in Genshin Impact das Event „Ferne Sterne“ aktiv, das sich um Meteoriten dreht. Er läuft noch bis zum 30. November und bringt eine Reihe von Belohnungen mit sich, die ihr gegen spezielle Event-Währung eintauschen könnt.

Die wichtigste Belohnung des Events ist allerdings der starke Spielcharakter Fischl. Ihr könnt die Bogenschützin nach dem Abschluss aller Event-Quests kostenlos erhalten. Aber ihr müsst euch beeilen, es bleibt dafür nicht mehr viel Zeit.

Holt euch Fischl, bevor es zu spät ist

Wie schalte ich Fischl frei? Um Fischl zu erhalten, müsst ihr alle Aufgaben der Quest-Reihe „Pakt der Prinzessin“ abschließen. Das muss allerdings bis zum Ende des Events am 30. November passieren, sonst verfällt die Quest.

Seit dem 23. November sind auch alle drei Phasen des Events verfügbar, ihr könnt also direkt alles in einem Rutsch erledigen. Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass ihr Abenteuer-Rang auf mindestens 20 haben müsst.

Ihr startet die Quest in Mondstadt bei der Abenteurergilde in. Die drei Teile des Events sind:

Unbekannter Stern

Stern der trügerischen Träume

Stern der Bestimmung

Was genau die einzelnen Schritte beinhalten und wie man sie löst, findet ihr in unserem ausführlichen Guide zum Event:

Genshin Impact startet Event – So bekommt ihr Fischl kostenlos

Was kann Fischl eigentlich? Obwohl Fischl „nur“ ein 4-Sterne-Charakter ist, ist sie ein starker Support-Charakter, der mit anderen Charakteren gute elementare Kombos ermöglicht. Gleichzeitig kann sie aber auch guten eigenen Schaden fahren und gehört an die Spitze der besten 4-Sterne Charaktere in unserer Liste.

Ihr Element ist Electro und als Waffe nutzt sie einen Bogen. Fischl ist laut den Entwicklern außerdem der beliebteste Charakter in Genshin Impact. Normalerweise liegt die Chance, sie aus dem Gacha-Pot zu ziehen, bei 5,1%.

Lohnt es sich, wenn man Fischl schon hat? Sicher. Selbst wenn ihr Fischl als Charakter schon freigeschaltet habt, könnt ihr sie dank des Events immer noch verstärken. Ihr bekommt dann statt Fischl ihr Sternenbild und damit auch starke Boni.

Weitere Belohnungen aus dem Event

Was bietet das Event sonst noch? Selbst wenn man überhaupt kein Interesse an Fischl hat, sollte man sich das Event anschauen. Die einzelnen Quest-Schritte werden nämlich mit Urgestein belohnt und ihr könnt insgesamt bis zu 360 Stück davon sammeln.

Außerdem erhaltet ihr während des Events besondere Wähnung „Kraft der schwindenden Sterne“ sowie „Essenz der schwindenden Sterne“. Diese Währung könnt ihr beim Aktionshändler gegen verschiedene Belohnungen eintauschen:

Meterial für Stufensteigerung der Charaktere (Eines Helden Weisheit)

Mystisches Verstärkungserz

Material zur Verbesserung der Talente

Es gibt im Shop außerdem die Krone der Weisheit, die man sich möglichst holen sollte.