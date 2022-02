Genshin Impact schenkt euch jetzt 620 Urgestein für kurze Zeit – So sichert ihr es euch

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Wenn ihr erfahren wollt, was euch in Patch 2.5 noch erwartet, und welche Top-Charaktere nach Yae Miko im Banner zur Verfügung stehen werden, findet ihr alle Informationen in diesem Artikel:

Bis wann kann ich das Urgestein bekommen? Die 600 Urgestein, die ihr über das Postfach bekommt, laufen in 30 Tagen ab. Bis zum 18. März könnt ihr euch also noch das Urgestein sichern.

Insert

You are going to send email to