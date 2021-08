Genshin Impact: Leak zeigt alle Charaktere aus dem nächsten Banner

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was haltet ihr von den möglichen Charakteren und Waffen in kommenden Bannern? Braucht ihr Sucrose und Xiangling noch oder könnt ihr die beiden nicht mehr sehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Diese Charaktere kommen im nächsten Banner: Bereits in weniger als einer Woche, am 1. September, erscheint das nächste Update von Genshin Impact. Im Kapitel 2 vom Akt 3 werdet ihr mal wieder neue Charaktere aus dem Banner ziehen können.

