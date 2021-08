Neuer Trailer zu Genshin Impact zeigt Raiden Shogun – Diebin der göttlichen Augen

Mit Raiden Shogun kommt in Genshin Impact eine der heißt begehrtesten Charaktere seit Langem. Nun gibt es endlich auch einen Trailer zu ihr, der tief blicken lässt.

Worum gehts? Wie bereits im Livestream zu Patch 2.1 angekündigt, kommt am 01. September der neue Charakter Baal (Raiden Shogun) ins Spiel. Vor dem Release dieser werden immer einzelne Charakter-Trailer von mihoYo veröffentlicht. So auch beim Raiden Shogun:

Warum lässt der Trailer tief blicken? Raiden Shogun hat es sich zur Aufgabe gemacht den Bewohnern aus Inazuma ihr göttliches Auge zu nehmen. Niemand wusste bisher wieso sie so verbissen darauf ist. Der Trailer zeigt Raidens Vergangenheit und wie nach und nach all ihre Freunde verschwinden. Sie scheint nicht zu wollen, dass Menschen die Kraft des göttlichen Auges bekommen, um damit die Macht zu erhalten, anderen mithilfe dieser zu schaden. Sie möchte ihre eigene positive Ewigkeit schaffen, in der keiner wegen dieser Kraft sterben muss.

Sollte diese Vermutung stimmen, ist Raiden vielleicht gar nicht der „gemeine, bösartige Charakter, der alle hasst“, sondern möchte nicht, dass andere Personen ihr Leid erfahren müssen.

Das wissen wir bereits über Raiden Shogun

Wann wurde sie angekündigt? Raiden Shogun wurde bereits am 22. Juli auf Twitter von Genshin Impact angekündigt. In einer Woche wird sie nun endlich für die Community spielbar sein.

Das kann Raiden Shoun:

Baal besitzt das göttliche Auge Elektro

Sie ist ein 5-Sterne Charakter

Als Hauptwaffe benutzt sie einen Speer. Lediglich ihre Spezialfähigkeit greift für kurze Zeit auf ein Katana zurück

Offizielles Gameplay von Baal (Genshin_7 via Twitter)

Angriff: Basis-Angriff: Fünf Speerhiebe nach vorn Heftiger Schlag: Verbraucht etwas Ausdauer und führt einen Hieb nach oben aus

Elementarfähigkeit, „Wunder – Unheilvoller Blick“ : Verursacht Elektro-Schaden an nahen Feinden und gibt den Truppenmitgliedern in der Nähe den Buff „Eye of Stormy Judgment“

„Eye of Stormy Judment“: Wenn Charaktere mit diesem Buff Schaden verursachen, verursacht der Buff alle 0,9 Sekunden koordinierten Elektro-Flächenschaden Charaktere, die diesen Buff haben, erhalten zusätzlichen Schaden für ihre Spezialfähigkeit. Der Schaden ist abhängig von den Energie-Kosten der Spezialfähigkeit Im Multiplayer machen die anderen Spieler 20 % mehr Schaden

Spezialfähigkeit, „Geheime Kunst – Musou Shinsetsu“: Ihre Basis-Angriffe, heftigen Schläge und Angriffe aus dem Fall verursachen nun Elektro-Schaden, der nicht durch andere Fähigkeiten überschrieben werden kann Treffen ihre Angriffe während der Wirkungsdauer, kann sie jede Sekunde Elementarenergie für die Truppe wiederherstellen. Der Effekt kann fünfmal aktiviert werden Während der Wirkungsdauer ist Raiden immun gegen Schaden von Elektro-Reaktionen und sie kann weniger leicht bei Angriffen unterbrochen werden Ihre Attacken werden während der Wirkungsdauer als Spezialfähigkeitsschaden gewertet Verlässt Baal das Feld, endet die Spezialfähigkeit



Was erfahren wir noch über sie? Weiterhin erhalten alle Charaktere eine Art Steckbrief, der mehr über sie verrät:

Seid ihr auch so gespannt auf Baal und ihre Story und werdet ihr sie ziehen? Oder skippt ihr sie für Kokomi und andere Charaktere? Was haltet ihr von diesem Trailer? Schreibt es uns in die Kommentare.

