Wir haben gefragt, wie oft ihr eure Tastatur reinigt, und viele von euch sollten sich echt schämen

Benedikt Schlotmann
Wir wollten wissen, wie oft ihr eure Tastatur und Controller reinigt. Und ein Drittel von euch ignoriert die Hygiene völlig. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann ist davon überrascht.

Was ist das für eine Umfrage? Auf MeinMMO fragten wir kürzlich unsere Leser, wie häufig sie ihre Tastatur oder ihren Controller reinigen. Bis zum 12. Februar 2026 haben 853 Personen abgestimmt. Und mich haben die Ergebnisse tatsächlich überrascht:

  • Ein Drittel (30 %, 259 Stimmen) gaben hier zu, dass sie ihre Geräte so gut wie nie reinigen.
  • 44 % der Teilnehmern (379 Stimmen) erklärten, dass sie zumindest ihre Geräte dann reinigen, wenn sie danach aussehen, als müsste man sie einmal reinigen.
  • Immerhin ein Viertel der Befragten gab an, seine Tastatur regelmäßig im Monat oder mehrfach im Jahr zu reinigen.
So haben die Nutzer auf MeinMMO bis zum 12. Februar 2026 abgestimmt.

Ich kann diesen Umstand tatsächlich nicht verstehen und bin regelrecht schockiert, dass man seine Geräte nicht regelmäßig, zumindest ein paar Mal pro Jahr reinigt. Denn für mich ist die Tastatur eines der wichtigsten Werkzeuge im Alltag, welches Aufmerksamkeit bedarf.

Maus und Tastatur sind meine täglichen Werkzeuge und gehören gepflegt

Meine Tastatur ist mein Werkzeug im Alltag schlechthin. Sowohl bei der Arbeit als auch beim Spielen ist die Tastatur immer mit dabei. Ohne Tastatur ist vieles nicht möglich, obwohl ich hin und wieder auch mal zu einem Controller greife. Die meiste Zeit, ich schätze 80 – 90 % meiner Gaming-Zeit, spiele ich mit Maus und Tastatur.

Und für mich gehört es einfach dazu, mein tägliches Werkzeug regelmäßig zu reinigen. Mit Haustieren im Haushalt ohnehin Pflicht, weil Tierhaare in der Regel überall hinkommen. Und da ich meinen Computer ebenfalls regelmäßig reinige, gehört dann die Peripherie mit dazu. Eine saubere Tastatur fühlt sich auch einfach „besser“ an. Und mit PBT-Tastenkappen fetten die Tasten auch nur noch halb so schnell ein.

Hinzu kommt, dass man die Reinigung seiner Tastatur oder des Controllers nicht unterschätzen sollte, denn die Tastatur kann ein echtes Hygiene-Problem im Alltag werden.

So berichten mehrere Studien übereinstimmend, dass ihr auf eurer Tastatur mehr Keime finden könnt als auf einem durchschnittlichen Toiletten-Sitz. Vor einigen Jahren testeten britische Verbraucherschützer dutzende Tastaturen in einem Büro auf Gesundheitsrisiken und warnten ebenfalls vor hohen Keimmengen (Quelle: srf.ch).

Spielt ihr nach Feierabend auf eurer Tastatur und steckt regelmäßig eure Finger in die Chipstüte, dann wandern die Keime der Tastatur neben den Chips auch gleich mit in euren Mund.

Und das Reinigen einer Tastatur ist auch wirklich nicht kompliziert und mit ein paar einfachen Tipps könnt ihr eure Tastatur von Dreck befreien. Ihr müsst euch nur im Alltag mal die halbe Stunde Zeit nehmen und eure Peripherie ordentlich reinigen. Danach fühlt sich die Tastatur nicht nur wieder besser an, obendrein reduziert ihr auch den Verschleiß eurer Hardware.

Aber vielleicht brauchen wir früher oder später eh keine Tastaturen mehr. Der Chef der deutschen Firma SAP erklärte in einem Gespräch, dass Tastaturen bald nicht mehr notwendig seien. Denn die Spracheingabe bei KI sei mittlerweile so gut, dass man dafür bald keine Tastaturen mehr brauchen würde: Der Chef einer deutschen Tech-Firma sagt, dass in drei Jahren niemand mehr Tastaturen benutzen muss

kMike
#1254452

Da muss ich dir Recht geben Benedikt. Wie viele Arbeitsplätze ich schon erlebt habe, bei denen Tastaturen und Mäuse durch was auch immer verklebt, verdreckt usw waren, kann ich garnicht mehr zählen über die Jahre. Wie du sagst ist die Tastatur und Maus ja die direkte Schnittstelle zum PC. Wenn da dann Tasten hängen oder stecken bleiben weils nie sauber gemacht wird, ist das furchtbar und für mich und dann eigentlich auch nicht mehr nutzbar.
Ich versuche das bei mir relativ regelmässig sauber zu machen, da ich mir auch immer nicht die günstigtsten Geräte kaufe und daran dann aber lange Freude haben will.

