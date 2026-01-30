KI spielt eine immer größere Rolle. Der Chef der deutschen Firma SAP erklärte in einem Gespräch, dass Tastaturen bald nicht mehr notwendig seien. Denn die Spracheingabe bei KI sei mittlerweile so gut, dass man dafür bald keine Tastaturen mehr brauchen würde.

Das englischsprachige Magazin Fortune sprach mit dem Chef der deutschen Software-Firma SAP während des Weltwirtschaftsforums in Davos. In dem Gespräch erklärte SAP-Chef Christian Klein, dass Tastaturen immer stärker an Bedeutung verlieren. Viel wichtiger sei hingegen die Sprache. So sagte er:

Das Ende der Tastatur ist nah. Die Spracherkennung vieler dieser großen Sprachmodelle ist extrem leistungsfähig. Jetzt müssen wir daran arbeiten, Sprache in Geschäftssprache und Geschäftsdaten zu übersetzen.

Anstatt großen Datenmengen würde man der KI nur noch per Sprache erklären, was man genau benötigen würde.

Tastatur für die Dateneingabe könnte immer unwichtiger werden

Die reine „Dateneingabe“ per Tastatur könnte laut Christian Klein in den nächsten Jahren immer stärker an Bedeutung verlieren. Die Spracheingabe mit KI würde schon sehr gut funktionieren, derzeit würde es aber noch an der technischen Umsetzung fehlen. So führte er weiter aus:

Die Zukunft wird mit Sicherheit so aussehen, dass Sie keine Dateninformationen mehr in ein SAP-System eingeben müssen. Stattdessen können Sie bestimmte analytische Fragen mit Ihrer Stimme stellen. Sie können operative Aufgaben-Workflows auslösen. Sie können auch Einträge im System mit Ihrer Stimme vornehmen – Leistungsfeedback, Pipeline-Einträge usw. Die technologischen Möglichkeiten sind vorhanden, jetzt geht es wirklich nur noch um die Umsetzung.

Aus seiner Perspektive könne man KI daher hervorragend mit Sprache in den beruflichen Alltag integrieren und damit sinnvoll einsetzen.

Auch Microsoft-Chef Nadella sprach sich dafür aus, dass man KI für etwas Nützliches verwenden müsse. Denn sonst würde man die Unterstützung der breiten Masse verlieren, wenn man Energie und Ressourcen für Unsinn verschwenden würde.

KI sollte für neue Jobs sorgen. Doch stattdessen sorgt KI gerade dafür, dass so viele Jobs wie seit Jahren nicht mehr gestrichen wurden. Die Entlassungen sind so hoch wie seit vielen Jahren nicht mehr und erinnern an die Finanzkrise von 2008. Denn hier wurde ein ähnlicher Höchststand bei Entlassungen festgestellt: KI sollte viele neue Jobs schaffen: Stattdessen wurden 1,2 Millionen Personen arbeitslos