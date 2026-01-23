KI versprach uns viele neue Jobs zu schaffen, doch in Wahrheit wurden 1,2 Millionen Personen arbeitslos

KI versprach uns viele neue Jobs zu schaffen, doch in Wahrheit wurden 1,2 Millionen Personen arbeitslos

KI sollte für neue Jobs sorgen. Doch stattdessen sorgt KI gerade dafür, dass so viele Jobs wie seit Jahren nicht mehr gestrichen wurden. Die Entlassungen sind so hoch wie seit vielen Jahren nicht mehr und erinnern an die Finanzkrise von 2008. Denn hier wurde ein ähnlicher Höchststand bei Entlassungen festgestellt.

KI spielt eine immer größere Rolle im Alltag, sei es nun privat oder im Beruf. Viele Firmen erklärten damals, dass es sich bei KI um eine gewinnbringende Situation für alle handeln würde: Arbeitnehmer würden dank KI entlastet und es würden wegen KI sogar neue Stellen geschaffen.

Doch die aktuellen Zahlen einer Personalfirma zeigen, dass 2025 so viele Menschen entlassen wurden wie seit Jahren nicht mehr. Und ein Grund dafür ist auch der starke Ausbau von KI-Funktionen.

1,2 Millionen Jobs wurden 2025 gestrichen, ein großer Teil davon wegen künstlicher Intelligenz

Woher stammen die Daten? Die Personalberatungsfirma Challenger, Gray & Christmas hat in einem Bericht untersucht, wie sich die Arbeitsverhältnisse auf dem US-Markt verändert haben. Insgesamt wurden 1,2 Millionen Arbeitsplätze abgebaut, so viele wie seit Jahren nicht mehr. 2025 war das Jahr mit dem höchsten Personalabbau seit 2020 und lag damit gleichauf mit der Finanzkrise von 2008, als 1,22 Millionen Stellen gestrichen wurden.

Wo wurden am meisten Stellen gestrichen? An der Spitze der Stellenstreichungen im privaten Sektor steht die Technologiebranche mit 154.445 Stellen im Jahr 2025, was einem Anstieg von 15 % gegenüber 133.988 Stellenstreichungen im Jahr 2024 entspricht. Im Bericht heißt es dazu:

Die Technologiebranche hat sich viel schneller als jede andere Branche auf die Entwicklung und Implementierung künstlicher Intelligenz konzentriert. In Verbindung mit der Überbesetzung in den letzten zehn Jahren hat dies zu einer Welle von Arbeitsplatzverlusten in der Branche geführt.

Künstliche Intelligenz, die von einigen Firmen als Heilsbringer für den Arbeitsmarkt beworben wurde, sorgte 2025 stattdessen dafür, dass viele Arbeitsplätze gestrichen wurden.

Wie sieht die aktuelle Situation aus? Tatsächlich sind diese Tendenzen nicht unbedingt überraschend. Immer wieder sprechen Firmenchefs darüber öffentlich, wie man tausende Personen entlassen habe. Auf diese Weise könne man Kosten sparen, heißt es oft.

Der starke KI-Boom trifft gerade vor allem junge Menschen, die es entsprechend schwer haben, einen Job zu finden. Und Experten warnen davor, dass sich die Auswirkung von KI auch auf diejenigen mit mehr Erfahrung ausweiten könnten.

Künstliche Intelligenz gilt als große Herausforderung für viele Bereiche. Ein CEO hat in einem Gespräch erzählt, wie er seine gesamte Firma umgebaut hat, um sie KI-fit zu machen. Dabei mussten Mitarbeiter gehen, die sich weigerten, KI einzusetzen: Ein CEO hat fast 80 % seiner Mitarbeiter entlassen, weil sie sich weigerten, KI zu verwenden: Zwei Jahre später sagt er, er würde es wieder tun

