An diesem Gaming-PC für 20.000 US-Dollar wollt ihr sicher auch einmal zocken

Ein weiteres Gaming-Setup hatte der bekannte YouTuber und FaZe-Mitglied Nordan “Rain” Shat vorgestellt. Dieser hatte sich ein Gaming-Setup für 30.000 US-Dollar zusammengestellt. Der zockte vor allem Call of Duty: Modern Warfare Warzone und Valorant. Neben seinem Gaming-PC steckte er auch Geld in einen Gamingstuhl von Vertagear und eine umfangreiche RGB-Beleuchtung, die er mit seinem Smartphone bedienen kann.

Der YouTuber Unbox Therapy hat in einem Video ein Gaming-Setup für 40.000 Dollar vorgestellt. Das Gaming-Setup setzt auf einen riesigen Gaming-Stuhl, der wie ein Skorpion aussieht. Dazu kommt dann der Gaming-PC, in dessen Inneren zwei RTX 3090-Grafikkarten arbeiten.

Wo liegen die Preise? An dieser Stelle wollen wir euch ein paar Beispiele geben, was das Equipment kostet.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Instrumente sehen wie in einem Flugzeug aus und dank Zubehör bewegt sich der Stuhl unter euch mit den Bewegungen des Flugzeugs. Ihr habt also tatsächlich das Gefühl, direkt in einem echten Cockpit zu sitzen.

In dem Video demonstriert “GeForce Garage” wie man einen Gaming-PC mit RTX 3080 zusammenbaut. Das Besondere ist jedoch nicht der PC selbst, sondern das Gesamtkonzept, in welches der PC integriert wird.

Insert

You are going to send email to