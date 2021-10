Gaming-Laptop mit RTX 3070 jetzt zum Hammerpreis bei MediaMarkt

Mediamarkt.de hat wie angekündigt seine Mehrwertsteuer-Aktion gestartet, wodurch es unter anderem einen starken Gaming-Laptop von Lenovo unschlagbar vergünstigt gibt.

So gut ist der Preis: Mediamarkt.de bietet den erst seit Kurzem erhältlichen Lenovo Legion 5 in der Ausstattungsvariante 15ACH6H Phantom Blue/Black dank der Rabattaktion aktuell für nur 1.175,63 Euro statt für 1.399 Euro versandkostenfrei an.

Dabei sind vergleichbar ausgestattete Gaming-Notebooks mit RTX 3070 laut Preisvergleich derzeit erst ab 1.259,11 Euro zu haben und teils gibt es in der Preisklasse auch nur Modelle mit RTX 3060.

Mit dem Newsletter-Gutschein von Mediamarkt.de lassen sich bei Erstbestellungen unterdessen nochmal 10 Euro sparen.

Das bietet das Modell

Lenovos Legion 5 in der hiesigen Ausstattungsvariante verfügt neben der für aktuelle Spiele in Full HD mehr als ausreichend performanten RTX 3070 mit 130-Watt-Drosselung auch über einen recht leistungsstarken AMD-Prozessor in Form des Ryzen 5 5600H mit sechs CPU-Kernen und 12 Threads.

Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören unter anderem 15,6 Zoll (ca. 40 Zentimeter) Bildschirmdiagonale mit mattem IPS-Panel in Full HD inklusive Dolby-Vision-Support, FreeSync und 165 Hertz Bildwiederholfrequenz, ebenso wie 16 GByte Arbeitsspeicher und eine schnelle PCIe-SSD mit 512 GByte und vorinstalliertem Windows 10 Home. Der Akku soll bis zu 8 Stunden durchhalten.

Rezensionen und Test

Gute Bewertungen: Auf Mediamarkt.de hat das Modell in einer Rezension 5 von 5 Sternen erhalten, wobei vor allem die gute Ausstattung gelobt wird. Lediglich die für Gaming-Laptops typische Lautstärke unter Last wird etwas moniert.

Im Test: Zwar gibt es aufgrund der erst kurzen Verfügbarkeit noch keine Reviews zur hiesigen Ausstattungsvariante, aber Hardwareluxx.de hat ein etwas schwächeres Modell des Lenovo Legion 5 15ACH mit RTX 3060 und anderem Display getestet.

Dementsprechend lassen sich nicht alle Punkte übertragen, aber grundlegend sind Aufbau und die restliche Ausstattung gleich. Dabei gab es für den noch etwas günstigeren Laptop eine Kaufempfehlung.

Für knapp über 1.000 Euro wird beim Lenovo Legion 5 15ACH6H einiges geboten. Hardwareluxx.de

Pro hohe Arbeits- und Spieleleistung

gute Verarbeitung und Stabilität

schlichtes Designs-Verhältnis Contra kein Thunderbolt, kein Kartenleser

etwas laut und warm

Technische Eckdaten

Display 15.6″, 1920×1080, 141ppi, 165Hz, non-glare, 300cd/​m², 100% sRGB, 3ms, Dolby Vision, AMD FreeSync, AMD FreeSync CPU AMD Ryzen 5 5600H, 6C/12T, 3.30-4.20GHz, 16MB+3MB Cache, 45W TDP, Codename “Cezanne” (Zen 3, 7nm) RAM 16GB DDR4-3200 (2 Slots, max. 32GB) SSD 512GB M.2 PCIe 3.0 x4 (2280) HDD N/​A Grafik NVIDIA GeForce RTX 3070 – 8GB GDDR6 – Mobile, 40SM/5120SP, Codename “GA104” (Ampere, 8nm), 1560MHz Boost, 130W TGP Betriebssystem Windows 10 Home 64bit Eingabe Tastatur mit DE-Layout (weiß beleuchtet, Nummernblock, Rubber-Dome), Touchpad Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 1x USB-C 3.1 mit DisplayPort 1.4 (PD), 1x USB-C 3.1 mit DisplayPort 1.4, 1x USB-A 3.0 (BC), 3x USB-A 3.0, 1x Gb LAN, 1x Klinke, 1x Lenovo Slim Tip (Netzanschluss) Wireless Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac/​ax, 2×2), Bluetooth 5.1 Webcam 0.9 Megapixel Cardreader N/​A Optisches Laufwerk N/​A Akku 1x Akku fest verbaut (Li-Ionen, 60Wh), 8h Laufzeit Netzteil 1x Lenovo Slim Tip (300W) Gewicht 2.40kg Abmessungen (BxTxH) 362.56×260.61×25.75mm Farbe blau (Phantom Blue)

