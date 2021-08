gamescom Angebote: 4 Gaming-Laptops, die ihr aktuell günstiger bekommt

Hier könnt ihr das Gerät kaufen: Bei MediaMarkt bekommt ihr das Gerät aktuell für 1299 Euro anstatt für 1699 Euro und spart damit 23 %. Zusätzlich könnt ihr dank Direktabzug an der Kasse zusätzlich noch 150 Euro sparen. Im Endeffekt zahlt ihr also nur 1149 Euro für den Gaming-Laptop.

Für wen ist das Gerät geeignet? Notebookcheck bezeichnet das Gerät als guten Gaming-Laptop, dessen größte Schwäche sich in der Lautstärke befindet (via notebookcheck.com ). Auf der anderen Seite bekommt ihr eine lange Akkulaufzeit, gute Erweiterungsmöglichkeiten und eine stabile Verarbeitung. Mit der GTX 1660 Ti müsst ihr aber bereit sein, auf Raytracing zu verzichten, denn das kann die GTX-Serie von Nvidia nicht.

Der Tester von Ultrabookreview lobt die hohe Verarbeitungsqualität und vor allem auch die zahlreichen Aufrüstungsmöglichkeiten (via ultrabookreview.com ). Denn auf der Rückseite kommt ihr problemlos an die meisten Bauteile heran und könnt etwa den Arbeitsspeicher oder die Festplatte austauschen.

Im Inneren steckt ein Intel Core i7-10750H-Prozessor der 10. Generation in Kombination mit einer GeForce GTX 1660 Ti. Das Gerät hat ein 15,6-zölliges Display mit Full-HD und 120 Hz. Laut den Testern von Notebookcheck bekommt ihr ein gutes Gaming-Gerät mit einem farblich schlecht eingestellten Display. Hier müsst ihr also selbst Hand anlegen, damit die Farben gut aussehen.

Was stellen wir euch vor? Aktuell gibt es bei Amazon, MediaMarkt und Co verschiedene Gaming-Angebote. Wir stellen euch in diesem Artikel 4 Gaming-Notebooks vor, wo ihr aktuell gutes Geld sparen könnt.

