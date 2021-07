19 offizielle Teilnehmer der gamescom 2021, auf die ihr euch freuen könnt

Auf MeinMMO werden wir die gamescom live und im Vorfeld verfolgen und euch mit den wichtigsten Neuigkeiten versorgen. Mehr Infos zum Event findet ihr in unserer Ankündigung: So läuft die gamescom 2021 – Alle Infos

Das Leitthema ist außerdem „Games: Die neue Normalität“, mit dem die gamescom darauf aufmerksam machen will, dass Gaming nun in der Mitte der Gesellschaft angekommen und kein Thema mehr für „Kellerkinder“ ist.

Die Liste ist dabei noch nicht vollständig und endgültig. Bis zum Start der im August könnten noch weitere große Namen dazukommen. Die gamescom 2021 wird wieder rein digital , ihr könnt also direkt verfolgen, was euch interessiert.

Außerdem werden in der Indie Arena Booth Online über 80 Indie-Titel zu sehen sein mit 40 weiteren in der „Arcade Village“ der Booth. Ende Juli soll die Liste mit den Teilnehmern offiziell verkündet werden.

Wer nimmt an der gamescom 2021 teil? In einer Pressemitteilung haben die Veranstalter die ersten 19 Teilnehmer für 2021 offiziell bestätigt (via gamescom.de ):

