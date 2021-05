Wo findet die gamescom 2021 statt? Die gamescom 2021 wird nur in digitaler Form stattfinden. Events oder Veranstaltungen in Köln sind nicht geplant.

Was ist die gamescom? Die gamescom ist das weltgrößte Event rund um Computer- und Videospiele und Europas größte Business-Plattform für die Games-Branche. Die Messe findet normalerweise in Köln statt und zieht Gamer aus dutzenden Ländern an, die ihr mit Entwicklern reden wollen oder Spiele testen möchten.

