Ein Gaming-Analyst erklärt, ob der Game Pass dem neuen CoD: Black Ops 6 geschadet hat

Call of Duty: Black Ops 6 ist der neuste Teil der beliebten Shooter-Reihe und erscheint am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Das ...

Wie spielt ihr Black Ops 6? Habt ihr es regulär gekauft oder seid ihr Game-Pass-Nutzer? Schreibt es uns in die Kommentare. Black Ops 6 scheint den Nerv vieler CoD-Fans getroffen zu haben. Auch der Microsoft-Chef meldete schon positive Zahlen: Chef von Microsoft verrät: Black Ops 6 bricht Rekorde – Nie wurde ein Call of Duty zum Release mehr gespielt

Das Engagement von Call of Duty nach der Veröffentlichung von Black Ops 6 kann nur mit dem Begriff „verrückt“ beschrieben werden. […] Die Verkaufszahlen von Call of Duty: Black Ops 6 (ohne Abonnements und Zusatzinhalte) entwickeln sich ebenfalls sehr gut.

Neues Survival-Spiel auf Steam schickt euch in die Postapokalypse wie in DayZ, ersetzt Zombies durch tödliche Maschinen

Call of Duty: Black Ops 6 ist endlich da! Alles Wichtige, was ihr beim großen Launch-Event verpasst habt

Worum geht es? Am 25. Oktober 2024 erschien Call of Duty: Black Ops 6 und war für viele Fans der Reihe ein Schritt in die richtige Richtung . Dabei erschien das Spiel zum ersten Mal auch direkt zum Start im Game Pass. Nutzer des Microsoft-Abos konnten das Spiel damit, ohne zusätzliche Kosten, auf dem PC und der Xbox spielen.

