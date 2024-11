Ein Easter Egg in Call of Duty: Black Ops 6 stattet euch mit allen Perks aus, ohne dass ihr dafür bezahlen müsst.

Wie könnt ihr alle Perks gratis bekommen? In Call of Duty: Black Ops 6 gibt es im Zombie-Modus wieder das Kaugummi „Perkaholic“, das euch alle 8 verfügbaren Perks einer Map gibt. Ein Spieler hat jetzt herausgefunden, dass ihr den Effekt des Kaugummis auf der Map „Terminus“ durch ein kleines Easter Egg bekommen.

Hierzu müsst ihr anscheinend etwa 50 Fische an verschiedenen Orten auf der Map jagen. Diese schwimmen in kleinen Gruppen und werden am besten mit explosiver Ausrüstung wie Granaten oder C4s gesprengt. Wenn ihr den Fischen zu nah kommt, schwimmen sie weg und verschwinden.

Die Fische sollen unter anderem im Wasserbecken des unterirdischen Biolabors und in der Nähe des Schiffswracks spawnen. In diesem Video auf YouTube seht ihr die Orte, an denen der Spieler die Fische sprengt:

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen

Was sagen andere Spieler dazu? Für die Community ist das ein großartiger Fund, von dem viele Spieler beeindruckt sind. Ein User kommentiert beispielsweise auf YouTube: „Ich war hier, als BO6-Zombies-Geschichte geschrieben wurde.“

Ein anderer Nutzer findet: „Das ist großartig. Es würde Terminus völlig verändern, wenn es einfach zu machen ist.“ (via X.com) Terminus ist die schwierigere der beiden Release-Maps des Zombie-Modus und gratis Perks würden vielen Spielern sicherlich helfen.

Für manche Spieler ist das auch einfach ein Zeichen, dass die Entwickler wirklich viel Arbeit in die Map gesteckt haben: „Das ist die Art von Dingen, die den Test der Zeit überstehen und über die man noch jahrelang reden wird, wenn man über diese Karte spricht. Toller Fund.“ Generell gehört der rundenbasierte Zombie-Modus zu den Aspekten, die Spieler an Black Ops 6 wirklich mögen.

Macht euch nicht zu Rambo, spart aber viel Ressourcen

Was bringt das? Im Zombie-Modus von Black Ops 6 ist es sehr wichtig, die verschiedenen Perks auszurüsten. Jeder Perk gibt euch nämlich einen wichtigen Vorteil, wie beispielsweise eine Erhöhung des maximalen Lebens, schnelleres Nachladen oder eine verbesserte Gesundheitsregenartion.

Normalerweise müsst ihr die Perks für Essenz an Perk-a-Cola-Automaten kaufen, wobei der Preis mit jedem gekauften Perk immer teurer wird. Auf diesem Weg könntet ihr also viel Essenz sparen, die ihr dann beispielsweise verfügbar habt, um bessere Schutzwesten zu kaufen oder eure Waffen an der Pack-a-Punch-Maschine zu verbessern.

Wenn ihr das Easter Egg von Terminus absolvieren wollt, solltet ihr auf jeden Fall die wichtigsten Perks ausrüsten und eure Waffen punchen (verbessern). Alle weiteren Schritte zum erfolgreichen Abschluss des Easter Eggs lest ihr auf MeinMMO: Black Ops 6 Zombies: So löst ihr das Easter Egg von Terminus