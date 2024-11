Für den Multiplayer in Black Ops 6 gibt es einige Perks, die euch einen Vorteil im Spiel verschaffen. Dieser Perk war zunächst zu stark, wurde dann von Treyarch generft, ist aber immer noch sehr nützlich.

Was ist das für ein Perk? Wenn ihr drei blaue Extras in eurem Loadout ausrüstet, erhaltet ihr die Kampf-Spezialität „Aufklärung“. Mit dieser könnt ihr nach eurem Respawn durch Wände schauen und Gegner spotten. Allerdings natürlich nur für eine bestimmte Zeit.

Perk wird ein zweites Mal generft

In dem Patch vom 4. November 2024 wurde „Aufklärung“ bereits das erste Mal entschärft. Die Zeit, die man die Gegner durch die Wände sehen konnte, wurde von 2 Sekunden auf 1,5 heruntergesetzt. Gleichzeitig kündigte Treyarch an, eine weitere Verbesserung an dem Perk durchführen zu wollen.

In den neuesten Patch Notes vom 8. November 2024 wurde diese Ankündigung wahr gemacht. Die Zeit wurde nochmals reduziert, diesmal auf 0,5 Sekunden.

Wie wirkt sich das auf den Perk aus? Dem Perk an sich tut diese Zeitreduzierung allerdings keinen wirklichen Abbruch. Es ist immer noch wahnsinnig vorteilhaft, die Gegner für eine kurze Zeit zu sehen.

Treyarch schreibt außerdem bei den Kampf-Spezialitäten, dass sie weiter die Daten analysieren werden und auch Feedback der Spieler beachten werden. Das bedeutet, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass noch weitere Änderungen an dieser oder anderen Kampf-Spezialitäten kommen werden, sofern sie als zu stark oder schwach gelten.

Sollte sich „Aufklärung“ also immer noch als overpowered herausstellen, wie es am Anfang der Fall war, kann es gut möglich sein, dass Treyarch den Perk herausnimmt und durch etwas anderes ersetzt.

