Macher von einem der härtesten Spiele auf Steam bringen jetzt ein Horror-Survival-Game im ewigen Eis

Mit Frostrail steht ein neuer Survival-Shooter an, der auf Steam erscheinen soll. Das Koop-Spiel will euch mit knallhartem Überleben in einer gefrorenen Umgebung und lovecraftesquen Horror-Monstern zusetzen. Einziger Schutz: eine Dampflok. Und die Macher haben davon durchaus Ahnung.

Was ist das für ein Spiel?

In Frostrail reist ihr mit einer Dampflok durch eine eisige Einöde, ähnlich wie im beliebte Survival-Game Voidtrain, nur eben nicht im Weltall.

Der Kaiser des Reichs, in dem ihr euch dort befindet, hat einen Pakt mit der Leere geschlossen. Dadurch wurde nicht nur das Land vereist, auch kosmische Schatten-Monster streifen jetzt umher.

Als „Gärtner der Buße“ sollt ihr nun das Böse bekämpfen und „Erlösung inmitten der eisigen Ödnis“ finden. Frostrail soll 2026 im Early Access auf Steam erscheinen, wo ihr es jetzt schon auf die Wunschliste setzen könnt.

Das steckt in Frostrail: Der Fokus des Spiels liegt auf der Erkundung der Welt. Ihr fahrt zwar mit eurem Zug durchs Land – alleine oder im Koop –, müsst aber immer wieder anhalten, um Vorräte aufzustocken. Hunger und Durst setzen euch zwar nicht zu, dafür aber die Kälte.

In Ruinen und anderen Dungeons findet ihr nützliche Gegenstände, etwa fürs Crafting: Waffen und Werkzeuge könnt ihr euch selbst herstellen und verbessern. Wann immer ihr den Zug verlasst, seid ihr dabei der Gefahr durch die Schatten-Monster ausgesetzt, die euch jagen.

Das zentrale Element des Spielst ist dabei eure Dampflok. Im Verlauf des Spiels könnt ihr euren Zug ausbauen, neue Waggons anhängen und einrichten. So bekommt ihr zusätzliche Lager, Werkstätten und macht eine Festung aus eurem Zug. Nur dauerhaft stehenbleiben dürft ihr nicht – ähnlich wie in Snowpiercer.

Voriges Spiel der Macher lässt Spieler bereits leiden

Frostrail kommt von FakeFish, dem Studio, welches bereits das von Dwarf Fortress inspirierte Barotrauma erschaffen hat. Barotrauma gilt unter Spielern auf Steam als enorme Herausforderung.

Ihr müsst in dem Survival-Spiel eine Crew in einem U-Boot im Weltall verwalten, welches ständig von kosmischen Horror-Wesen angegriffen wird. Chaos und Verzweiflung sind hier an der Tagesordnung und Überleben ist eher die Ausnahme, zumindest am Anfang.

Schutz auf einem enorm begrenzten Raum in einer sonst riesigen Welt mit nur wenigen Stopps ist also etwas, das FakeFish bereits gut umgesetzt hat. Auch Horror und Survival sind hier wiederkehrende Themen. Barotrauma hat auf Steam eine Bewertung von 94 % positiv.

Anders als bei Barotrauma versuchen sich die Entwickler diesmal aber an einem First-Person-Shooter im realistischen Look und nicht an einem 2D-Spiel in Comicgrafik. Die Herausforderungen dürften aber ähnlich knackig werden. Wenn ihr noch mehr Auswahl im Genre sucht, findet ihr in unserer Liste die besten Survival-Games für PC, PS5 und Xbox.