Survival-Spiel mit Vampiren auf Steam bekommt riesiges Update, lässt euch Arenen bauen, um Turniere mit anderen zu veranstalten

V Rising, ein beliebtes Survival-Spiel auf Steam, bekommt ein großes Update spendiert. Mit dabei sind nicht nur neue Waffen und Gegner, sondern auch neue Arten, das Spiel zu spielen.

V Rising gehört zu den besten Survival-Titeln, die ihr aktuell spielen könnt. Es galt damals als Geheimtipp, verließ im Jahr 2022 schließlich den Early Access und begeisterte zum 1.0-Release mehr als 100.000 Spieler.

Jetzt haben die Entwickler einen Trailer zum neuen Update 1.1 mit dem Namen „Invaders of Oakveil“ vorgestellt (via steampowered.com).

„Invaders of Oakveil“ bringt neue Gegner, Waffen und eine Arena

Was bringt „Invaders of Oakveil“? Invaders of Oakveil führt neue Mechaniken, neue Waffen und Zauber, verbesserte Alchemie, tiefere Anpassungen und natürlich viele neue Funktionen für euer Vampirschloss ein. Und mit Megara, der Schlangenkönigin (die Dame im Titelbild), gibt es außerdem noch einen neuen Boss im Spiel.

Mit dem Update kommen zusätzlich drei neue Waffentypen: Die Klaue, die Zwillingsklinge und den Wurfdolch. Alle drei Waffentypen kommen mit neuen Fähigkeiten und Funktionen. Obendrein haben die Entwickler die Bluttypen überarbeitet und mit „verderbten Blut“ einen neuen Typ hinzugefügt. Obendrein könnt ihr an der neuen Fusionsschmiede eure Ausrüstung jetzt noch besser anpassen. Mit dabei sind außerdem zwei neue Modi für den Mehrspieler: Duelle und Arenen

Duelle und Arenen sollen zwangloses „PvP ohne Risiko“ sein

Der erste neue Modus heißt „Duell“. Die beiden Vampire kämpfen gegeneinander, und am Ende des Konflikts, wenn die Gesundheit eines Spielers auf 0 sinkt, ist das Duell beendet. Die Lebenspunkte beider Spieler werden auf den Stand vor Beginn des Kampfes zurückgesetzt, wodurch der gesamte Schaden, der durch den Konflikt entstanden ist, rückgängig gemacht wird. Ihr könnt (fast) überall in der offenen Welt andere Spieler zum Duell fordern.



Der zweite neue Modus ist die „Arena“ und eigentlich ein ganzes Feature: Arenen sollen ein kontrolliertes PvP-Erlebnis bieten, welches ihr sehr stark individualisieren könnt. Das Konzept besteht darin, einen bestimmten Bereich innerhalb eurer Burg festzulegen, in dem organisierte Kämpfe stattfinden können. Dazu gehört eine Arenastation, eine neue Art von Struktur, die ihr in eurem Schloss bauen könnt, um die Grenzen eurer Arena zu definieren. Theoretisch könnt ihr so eurer halbes Schloss zu einer Arena umgestalten.

Außerdem gibt es Flaggen, mit denen sich die Vampire verschiedenen Teams zuordnen können, um eine strukturierte und wettbewerbsfähige Umgebung für Duelle und Teamkämpfe zu schaffen. Ob ihr ein 1v1, 2v2, 3v3, 4v4 oder etwas ganz anderes plant, ist euch überlassen.

Mit den neuen PvP-Modi will man vor allem Spielern entgegenkommen, denen PvP in V Rising bisher zu riskant gewesen ist, PvP aber schon immer einmal ausprobieren wollten.

