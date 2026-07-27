„Simsalabim, da bin ich wieder“ 1 Jahr nach dem Aus bei 7 vs. Wild kehrt Fritz Meinecke zum Survival zurück

Vor einem Jahr hat Fritz Meinecke zusammen mit den Mitgründern von 7 vs. Wild ihr aus bei der Serie verkündet. Jetzt ist Meinecke plötzlich wieder in der Wildnis.

Um wen geht es? Fritz Meinecke ist der Gründervater von 7 vs. Wild und hat die Show zusammen mit Johannes Hovekamp und Maximilian Kovacs erfunden. Nachdem er selbst bei den Staffeln 1 bis 4 maßgeblich beteiligt war, endete seine Zeit bei 7 vs. Wild im Jahr 2025.

Obwohl Meinecke über viele Jahre mit Survival-Videos groß geworden war, änderte sich in dieser Zeit auch sein Content auf YouTube hin zum Radfahren. Was entspannt klingt, war bei Meinecke hingegen gezeichnet durch Ultra-Rennen, die in wenigen Tagen mehrere Hundert Kilometer und viele Höhenmeter mit wenig Schlaf bedeuteten.

Doch ein Jahr nach dem Ende von 7 vs. Wild kehrt Fritz Meinecke plötzlich zurück zu Survival und die Fans haben eine böse Vermutung.

Auch Knossi ist ein wichtiger Teil von 7 vs. Wild gewesen und tauchte auch in der aktuellen Wildcard-Staffel wieder auf:

Video starten Vom Zeugenstand bei Barbara Salesch zum König von Twitch – Karriere und Leben von Knossi Autoplay

Fritz Meinecke auf einer tropischen Insel

Was macht Meinecke dort? Etwas mehr als ein Jahr nach dem Abschiedsvideo von 7 vs. Wild und nur Monate nachdem Meinecke erklärte, Survival sei kein Thema mehr für ihn, findet sich plötzlich ein neues Survival-Video auf seinem Kanal.

In “24 Stunden auf tropischer Insel 2” begibt sich der Content Creator wie der Name schon verrät, ins Survival. Mit seinem typischen “Simsalabim, da bin ich wieder” meldet er sich nach mehr als einem Jahr Survival-Pause zurück. Im Video sucht er sich einen Lagerplatz, schlägt seine Hängematte auf und nimmt die Zuschauer sogar mit zum Schnorcheln.

Das Video erreicht innerhalb von zwei Tagen über 740.000 Aufrufe auf YouTube und hat damit mehr als das klickstärkste Video der Staffel 6 von 7 vs. Wild. Fritz Meinecke wieder in seinem Element zu sehen, begeistert die Zuschauer. Doch die treuen Fans von 7 vs. Wild glauben, dass hinter dem Video mehr steckt, als nur Nostalgie.

Hier könnt ihr das Video selbst sehen:

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Was ist das für ein Verdacht? Im Subreddit von 7 vs. Wild diskutieren die Fans, warum Meinecke nun wieder Survival mache, obwohl er es erst vor Monaten ausgeschlossen hatte. Einige betonen, dass der Creator wohl schon immer ein spontaner Freigeist sei und das gemacht habe, was ihm gerade in den Sinn komme. Andere haben einen anderen Verdacht.

So wirkt es fast schon zu passend, dass fast genau ein Jahr nach dem Aus bei 7 vs. Wild wieder Survival-Content erscheint. Die Fans auf Reddit meinen, Meinecke könnte zuvor vertraglich verpflichtet worden sein, keine Konkurrenz-Formate zu veröffentlichen.

So glauben die Fans, dass der Wechsel auf den Fahrrad-Content vielleicht damit begründet werde. Das ist allerdings nur eine Fan-Vermutung und kann ganz, gar nicht oder teilweise stimmen. Was in den Verträgen rund um den Verkauf von 7 vs. Wild steht, bleibt ungewiss.

Freut ihr euch, dass Fritz Meinecke jetzt wieder Survival-Videos macht? Oder glaubt ihr, das bleibt eine einmalige Sache? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Mehr zu 7 vs. Wild gibt es hier: 7 vs. Wild stellt fest, dass sie die Ideen von Fritz Meinecke brauchen, altes Konzept kehrt zurück