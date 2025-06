Fritz Meinecke verrät endlich, ob er wieder bei 7 vs. Wild dabei ist: „Gibt keinen Ärger im Hintergrund“

Die Survival-Show 7 vs. Wild wurde jahrelang von Fritz Meinecke als Gründer und Gesicht geprägt. Doch seit Monaten gibt es Gerüchte, ob er auch an der diesjährigen Staffel teilnehmen wird. Jetzt hat er mit einem Post auf Instagram für Klarheit gesorgt.

Ist Fritz Meinecke bei 7 vs. Wild wieder dabei? Nein, Fritz Meinecke wird nicht mehr bei 7 vs. Wild dabei sein, erklärte der Seriengründer zuletzt auf seinem Instagram Profil. Auch die Mitgründer Max Kovacs und Johannes Hovekamp sollen laut seiner Aussage die Show verlassen haben.

Seit Monaten gab es Gerüchte, dass Fritz Meinecke und die Produktionsfirma „CaliVision“ nicht mehr für Staffel 5 zusammenarbeiten wollen. Auch die Ankündigung der neuen Staffel, die nicht wie gewohnt von Fritz Meinecke kam, sorgte für Zweifel. Nun gibt Meinecke erste Hintergründe bekannt.

Für viele Fans war Knossi eine Überraschung bei 7 vs. Wild:

Kein Ärger mit der Produktionsfirma

Wieso haben die Gründer die Show verlassen? Die Gründer von 7 vs. Wild haben ihre eigene Show bereits vor einigen Jahren an die Produktionsfirma „CaliVision“ verkauft. Der Grund dafür war der gestiegene Aufwand, der mit Staffel 2 kam.

Seit dem Verkauf gab es immer wieder Probleme mit der Produktionsfirma. Direkt in Staffel 3, der ersten von CaliVision produzierten Staffel, warf Seriengründer Fritz Meinecke ihnen vor, im Behind-the-Scenes-Format auf YouTube zu lügen und Tatsachen falsch darzustellen.

Während Meinecke selbst noch Teilnehmer in Staffel 1 bis 3 war, trat er in Staffel 4 in Neuseeland nur noch als kreativer Kopf hinter Staffel auf und war unter anderem für die Entwicklung des Szenarios zuständig. In der Serie war er immer nur kurz zu sehen.

Laut dem Instagram-Beitrag von Fritz Meinecke gibt es jedoch keinen Ärger zwischen den Gründern und der Firma CaliVision. Er sagt auf Instagram deutlich: „Niemand wurde abgezogen und es gibt auch keinen Ärger im Hintergrund.“

Der Serien-Gründer will die neue Staffel jedoch weiterhin als Zuschauer erleben. Weitere Details zum Ausstieg aus der Serie möchte der Survival-Experte in einem separaten Video erklären, das demnächst erscheinen soll.

Wie reagieren die Fans auf den Ausstieg? Die Fans von 7 vs. Wild zeigen sich wenig überrascht und doch traurig über das Ende von Meinecke bei 7 vs. Wild. Viele glauben, dass die Serie nun ihren Charakter verliert.

Das liegt wohl daran, dass Meinecke immer betont hat, dass nur dank ihm viele der Dinge in 7 vs. Wild echtes Survival waren und die Verantwortlichen der Produktionsfirma zum Beispiel auch einen Gasgrill fürs Feuermachen in Staffel 3 okay fanden. Meinecke hingegen attestierte der Serie einen starken Glaubwürdigkeitsverlust, sollte dies geschehen. Auch ein Aussetzungsort direkt gegenüber eines Hotels in Staffel 3 sorgte bei den Fans für diesen Eindruck.

Entsprechend reagieren die Fans jetzt auf das Aus von Fritz Meinecke. Auf Reddit schreibt Nutzer pandaronsch: „Puh, sogar ohne Max und Johannes … ich bin mal gespannt in welche Richtung sich das Ganze entwickelt.“ Der Nutzer Professional_Gur2469 antwortet darunter: „Dschungelcamp“. Während Zuschauer K4193 erinnert: „Skotti Gasgrill“

Gerade was die Teilnehmer angeht, machen sich viele Fans Sorgen, es könnten nun auch Prominente aus dem Reality-TV teilnehmen. So denkt auch Nutzer crimbatz auf Reddit: „hoffentlich ist Claudia Effenberg zumindest dabei. Ihr wisst schon, die Frau vom berühmten Fußballspieler. Mönchengladbach, Bayern und so.“ Auch Fan _Bordelaise_ glaubt daran: „Wäre perfekt. Im Dschungelcamp hatte die auch irgendwann mal mitgemacht. Hat also schon Erfahrung im Trash-TV.“

Inwieweit sich die Serie ohne Fritz Meinecke und Max Kovacs und Johannes Hovekamp in Zukunft entwickelt, bleibt abzuwarten. Zu den möglichen Kandidaten für Staffel 5 soll auch ein veganer Influencer zählen: Erster Kandidat von 7 vs. Wild Staffel 5 ist angeblich ein veganer Influencer – Überlegt, direkt wieder auszusteigen