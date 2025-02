Erster Teilnehmer von 7 vs. Wild Staffel 5 ist angeblich ein veganer Influencer – Überlegt, direkt wieder auszusteigen

Die Vorbereitungen für Staffel 5 von 7 vs. Wild laufen im Hintergrund bereits. Jetzt hat der offizielle Account einen Hinweis auf den ersten Kandidaten gegeben und der überlegt, direkt wieder auszusteigen.

Wer soll der Kandidat sein? Der erste Kandidat von 7 vs. Wild Staffel 5 könnte der deutsche Influencer Jonas Ems sein. Der Content Creator ist aktuell für seine Comedy-Sketche und Kurzfilme bekannt, die er auf YouTube Shorts, Instagram und TikTok teilt.

Ems gehört zu den Urgesteinen der deutschen YouTube-Szene und hat dort fast 3 Millionen Abonnenten. Übertroffen wird das nur auf TikTok, wo ihm 3,4 Millionen Menschen folgen. Auf Instagram hat der Creator etwa 1,5 Millionen Follower.

Neben den Comedy-Videos und seinen Kurzfilmen geht es in den Videos auf seinem Zweit-Account auf TikTok auch häufig um vegane Ernährung oder aktuelle gesellschaftliche Themen. In einem Video sprach Ems auch über 7 vs. Wild, was auch die Macher hinter der Show bemerkten.

Der erste Kandidat könnte gleich wieder aussteigen

Wieso sollte Ems Kandidat werden? Unter dem Video, in dem Ems über 7 vs. Wild spricht, kommentierte der offizielle Account von 7 vs. Wild: „Jonas Ems für Staffel 5 …📃✍ notiert.“

Auch wenn diese Nachricht wohl noch keine finale Zusage für den Content Creator darstellt, könnte Ems aufgrund seiner großen Reichweite eine neue Zielgruppe außerhalb der Survival-Fans ansprechen. In den vergangenen Staffeln wurden immer wieder Influencer aus verschiedenen Bereichen eingeladen.

Er wäre bei einer Teilnahme auch der erste Vegan lebende Kandidat, was gleich mehrere Schwierigkeiten mit sich bringt, wie Ems selbst erklärt.

Was ist Veganismus? Menschen, die vegan leben, meiden die Nutzung von Tieren oder tierischen Produkten in allen Lebensbereichen (via Menschen, die vegan leben, meiden die Nutzung von Tieren oder tierischen Produkten in allen Lebensbereichen (via peta.de ). Jonas Ems tut dies laut eigener Aussage (via YouTube ), um Tierausbeutung größtmöglich zu vermeiden.

Wie äußert er sich zur Teilnahme? In einem Antwort-Video (via YouTube) zum Kommentar des offiziellen Accounts ist Jonas Ems sich noch nicht sicher, ob er an 7 vs. Wild tatsächlich teilnehmen würde. Er stellt sich die Frage: „Würde ich als […] vegan lebende Person […] für eine solche Show eine Ausnahme machen, um dort dann eben zu überstehen?“

Der Influencer gibt selbst zu, dass er nicht viel Fettpolster am Körper hat, die ihn über eine potenzielle Aussetzungszeit von zwei Wochen bei Kräften halten könnten. In einer echten Überlebenssituation würde der Content Creator auch auf tierische Nahrungsquellen zurückgreifen, dies sei mit dem Veganismus vereinbar, um das eigene Überleben zu sichern.

Die Situation bei 7 vs. Wild ist jedoch nur simuliert, was Ems die Möglichkeit gibt, seine Teilnahme selbst zu entscheiden, ob er teilnimmt oder aus ethischen Gründen verzichtet.

Aus veganer Sicht ist die Antwort darauf sehr einfach […] nimm nicht an so einer Show teil, wenn du vegan lebst oder wenn du teilnimmst, bring aber keine Tiere um. Jonas Ems im Video auf YouTube

Weiter erklärt er sein Dilemma: „Ich habe mich halt schon gefragt, ob das vielleicht ein Ausschlusskriterium für mich selber wäre oder ob ich einfach sagen würde ‚Ey ich versuche mich da durchzubeißen, ohne in ein Kaninchen zu beißen.‘“

Der Teilnahme des Influencers steht also ein ethischer Konflikt im Weg, der zunächst gelöst werden muss. Viele Fans ermutigen ihn in den Kommentaren auf YouTube, sich mit Pflanzenkunde vorzubereiten, um sich vegan ernähren zu können.

