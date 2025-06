7 vs. Wild kündigt die 5. Staffel für den Herbst an, aber ohne Fritz Meinecke

All die Jahre wieder kommt eine neue Staffel 7 vs. Wild. Zum fünfjährigen Jubiläum könnte aber alles anders werden, denn Fritz Meinecke fehlt.

Was war in der Ankündigung zu sehen? Unter dem Motto „7 vs. Wild Amazonas“ wurde zuletzt die neue und fünfte Staffel der Survival-Serie angekündigt. Anders als sonst üblich begrüßte nicht Seriengründer Fritz Meinecke die Zuschauer mit einer Ladung Infos. Stattdessen gab es die Ankündigung der Staffel diesmal auf Instagram ohne viele Informationen. Auf Reddit könnt ihr den Trailer ohne Anmeldung sehen.

Vom Seriengründer fehlt bislang jede Spur auf dem Kanal von 7 vs. Wild. Bereits in der Vergangenheit haben Fans spekuliert, er könnte das Format hinter sich gelassen haben, weil er und die Produktionsfirma des Öfteren aneinander geraten waren.

Im neusten Livestream von Fritz Meinecke gibt es nun aber einen Hinweis.

7 vs. Wild ohne Fritz Meinecke?

Ist Fritz Meinecke dabei? Diese Frage lässt sich derzeit nicht genau beantworten. Während der Seriengründer in Staffel 1 bis 3 noch Teilnehmer war, wechselte er für Staffel 4 in die Rolle des Organisators und entwickelte viele der Show-Elemente des Szenarios mit.

Doch auch hier geriet er immer wieder mit der Produktionsfirma, an die er das Format verkauft hatte, aneinander. Zuletzt zum Beispiel, weil diese keine Uncut-Folgen veröffentlichen wollten.

Nach der Ankündigung von 7 vs. Wild Amazonas auf Instagram fluteten auch viele Nachrichten den Chat von Meinecke auf Twitch. Doch der Seriengründer schwieg über die Serie.

In einem Clip des Streams auf Twitch soll Meinecke sich laut den Fans aber verraten haben. Dort schüttelte er mehrfach klar den Kopf während der 7vs.Wild-Twitch-Kanal ihn abonnierte. Infolgedessen sagte Meinecke „Ihr seid echt ein bisschen dümmer als gedacht“. Dies werten Fans nun als Beweis, der Seriengründer sei nicht dabei.

YouTuber und 7vs.Wild-Experte nykesname sagt gar in seinem Video auf YouTube, Meinecke hätte die Abo-Einblendung des 7vs.Wild-Kanals selbst mithilfe einer Testeinblendung ausgelöst. Führt dafür jedoch keinen Beweis an.

Was hat es mit dem Sub auf sich? In Wahrheit stammt das Abo von einem Nutzer auf Twitch, der es dem 7vs.Wild-Kanal als Sub-Gift in diesem Moment schenkte. Dies lässt sich in der Aufzeichnung im Twitch-Chat genau in diesem Moment sehen.

Ob die Aussage und die Einblendung von 7 vs. Wild im Stream von Meinecke also ein tatsächlicher Hinweis auf sein „7 vs. Wild“-Aus ist, oder ob es sich hier nur um einen Zufall handelt, der gut zu den Spekulationen der Zuschauer passt, bleibt offen.

Klar ist nur, dass die neue Staffel von Meinecke unkommentiert bleibt und derzeit völlig offen ist, ob er daran teilnimmt. Zeit für den Dreh hätte der Seriengründer zwischen dem „Race Across America“, das am 21. Juni endet und dem „Northcape4000“, das am 26. Juli startet. An diesen beiden Radrennen möchte der Outdoor-Creator laut seinem Instagram-Profil teilnehmen.

