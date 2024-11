„Ich hätte mir das gerne nochmal angeguckt“ – Fritz Meinecke über Entscheidung von 7 vs. Wild enttäuscht

Die vierte Staffel von 7 vs. Wild hat in letzter Zeit für allerlei Diskussionsstoff gesorgt. Das viel verlangte Uncut-Material wird nicht veröffentlicht werden. Sehr zur Enttäuschung der Community und Fritz Meinecke selbst.

Was für eine Entscheidung ist das? Da sich die vierte Staffel von 7 vs. Wild langsam dem Ende neigt, fragt sich die Community, ob es bei dieser Staffel wieder Uncut-Material geben wird. Das verneinte Fritz Meinecke nun, ließ aber durchscheinen, dass er selbst nicht ganz zufrieden mit dieser Entscheidung ist.

Grund dafür ist ein Konflikt, der sich in den Folgen der Show aufgebaut hat.

Der Twitch-Streamer Trymacs war in der dritten Staffel von 7 vs. Wild als Kandidat. Wir stellen ihn euch im Video vor:

Uncut-Material könnte Klarheit schaffen

Warum ist das Uncut-Material wichtig? In der vierten Staffel von 7 vs. Wild entwickelten sich stetig über den Ablauf von sechs Folgen Spannungen zwischen Stefan Hinkelmann und den anderen Kandidaten. Vor allem der Survival-Experte Joe Vogel geriet immer wieder in den Konflikt mit seinem Kollegen.

Diese Spannungen waren nicht nur innerhalb der Show zu spüren, sondern zogen sich noch weiter durch bis in die Live-Reactions auf Twitch der beiden Teilnehmer. Hier behauptete Stefan, dass ihn der Schnitt falsch darstellen würde und viele Geschehnisse ganz anders abliefen, als es gezeigt wurde. Er selbst bestand auf die Uncut-Version von 7 vs. Wild (via Twitch).

Die anderen Kandidaten hielten in ihren Live-Reactions dagegen. Das ungeschnittene beziehungsweise zusätzliche Material würde ein für alle Mal Klarheit schaffen und zeigen, wie die Wahrheit aussieht.

Fritz Meinecke wirkt enttäuscht

In einem Clip auf Twitch zeigte sich Fritz Meinecke enttäuscht darüber, dass sich das Team von 7 vs. Wild gegen die Veröffentlichung des Uncut-Materials entschieden hat. Er sagt:

Ich bin da bisschen anderer Meinung. Ich hätte mir das gerne nochmal angeguckt

Weiter führt er aus, dass die Entscheidung aber nicht nur bei ihm liegen würde, sondern eine Sache der Mehrheit ist. Viele hätten sich gegen die Veröffentlichung ausgesprochen, damit das Konfliktthema nicht erneut aufgewirbelt wird.

Wie reagiert die Community? Auch die Community ist sichtlich enttäuscht über das fehlende Uncut-Material.

So sagt Kallisto616 (auf reddit): „Verstehe die Begründung auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es halt immer noch eine Person, die die Wahrheit so dermaßen verdreht hat, dass sie schon fast rufschädigend sein kann für andere Teilnehmer und immer noch nicht davon abrückt. (…)“

Gerade in Bezug auf den Konflikt rund um Stefan sehen viele Klärungsbedarf. So sagt SplaTTerChef auf reddit: „Tja. Und so kommt der gute Stefan in seiner eigenen Welt wieder damit durch. Klasse.“

Es gibt aber auch Reaktionen gegen das Team von 7 vs. Wild, die mehr hinter der Zurückhaltung des Materials vermuten:

Aluniah (auf reddit): „Das macht doch eigentlich nur Sinn, wenn die Orga durch ihr Storytelling im Schnitt das ganze inhaltlich und wirkungstechnisch schon sehr gelenkt hat. Und man mit dem Gesamtmaterial einen komplett anderen Eindruck hätte bekommen können. (…)“

ThinkFoundation8488 (auf reddit): „Wahrscheinlich weil die Orga es auch so ein bisschen spicy geschnitten hat.“

