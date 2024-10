Das 1. Mal in der Geschichte von 7 vs. Wild sendet ein Kandidat Code Red – Muss mitten in der Nacht gerettet werden

Ein Kandidat von 7 vs. Wild geht es nachts plötzlich gar nicht mehr gut. Nachdem die Gruppe bei ihm keine Besserung feststellt, wird Code Red gesendet.

Achtung: Wenn ihr bei 7 vs. Wild nicht auf dem aktuellen Stand seid, könnte der Artikel Spoiler für euch enthalten. Wir haben im Titelbild Fritz Meinecke stellvertretend als Gesicht der Serie gewählt, um Spoiler zu vermeiden.

Um wen geht es? Die neue Folge beginnt gleich mit dem Notfall. Dem Luxemburger Kandidaten LetsHugo geht es schlecht. Er hustet und spuckt Schleim, obwohl vor einigen Stunden noch alles in Ordnung war. Er zittert zwar, doch ihm ist laut eigener Aussage nicht kalt: „Mir ist nicht kalt, ich habe dieses andere Zittern“, sagt er in der Folge.

Survival-Experte Joe Vogel stellt ihm wichtige Fragen:

„Wann hat es angefangen?“

„Versuch zu beschreiben, was es ist […]“

„Hast du Schleim nur im Hals?“

„Schmeckt der komisch?“

Der Kandidat klagt über starkes Sodbrennen, spuckt Schleim heraus und zittert ununterbrochen. Schlagartig verschlimmert sich jedoch die Situation.

Der Luxemburger beginnt zu weinen, sein Husten wird stärker. Er klagt jetzt auch über Schmerzen im Bauch. „Bitte, Bitte drück“ weint er die anderen Teilnehmer an. Die anderen Teilnehmer handeln sofort und senden den Code Red.

Rettung mitten in der Nacht

Wie läuft die Rettung ab? Es ist kurz nach Mitternacht in der Orgazentrale, als der Notruf von LetsHugos Notfall-Sender eingeht. Fritz Meinecke versucht, die Gruppe über das Satellitentelefon zu erreichen, aber der Empfang ist gestört.

Gleichzeitig ist bereits ein Rettungsteam auf dem Weg zu den Kandidaten. Durch die Videos des „Behind the Scenes“-Format ist bekannt, dass bei einem Code Red nicht auf eine Bestätigung gewartet wird.

Der Empfang über das Satellitentelefon konnte nicht hergestellt werden, aber die Kandidaten schaffen es, eine SMS zu senden. In dieser teilen sie mit, dass LetsHugo gerettet werden muss und die Lage lebensbedrohlich ist.

Die Gründer der Show, Fritz Meinecke, Johannes Hovekamp und Maximilian Kovacs sind sichtlich besorgt, während die Rettung zeitgleich zum Kandidaten eilt.

Was sagt das Rettungsteam vor Ort? Als das Rettungsteam vor Ort eintrifft, klagt LetsHugo über starke Krämpfe im Bauch. Ein Arzt untersucht den Teilnehmer und bringt ihn dann mit dem Rettungsteam zur Orgazentrale. Von dort aus wird der Kandidat, mit Fritz Meinecke an der Seite, direkt ins Krankenhaus gefahren. Über seinen Zustand wird sich jedoch nicht geäußert.

In der Serie sieht man noch, wie LetsHugo in einem Bett im Krankenhaus liegt. In einer eingeblendeten Nachricht wird bekannt gegeben, dass die Situation noch mal ausführlich mit einem Update zum Gesundheitszustand in einer Folge des „Behind the Scenes“-Formates auf YouTube dargestellt wird.

Muss man sich Sorgen um LetsHugo machen? Obwohl die Situation erst war, hat die Rettung anscheinend gut funktioniert. Der Kandidat erreichte schnell das Krankenhaus. Da er sich nach der Zeit von 7 vs. Wild wieder munter zurückgemeldet hat, scheint die er die Situation also gut überstanden zu haben.

