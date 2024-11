„Hatte Höllenschmerzen“ – LetsHugo verrät, wie schlecht es ihm bei 7 vs. Wild wirklich ging

Der Twitch-Streamer LetsHugo hat sich dieses Jahr durch die 4. Staffel von 7 vs. Wild gekämpft. In einem Statement-Video verrät er nun, wie schlecht es ihm wirklich ging.

Achtung: Dieser Artikel enthält Spoiler zu 7 vs. Wild Folge 9 und den Folgen davor.

Wie weit ist LetsHugo gekommen? Der Teilnehmer LetsHugo hat 7 Tage von 14 Tage bei 7 vs. Wild ausgehalten. Dann drückte er mitten in der Nacht den ersten Code Red in der Geschichte von 7 vs. Wild. Das Rettungsteam der Organisatoren rettete ihn und brachte ihn noch in der Nacht ins Krankenhaus.

Bislang war nichts über den weiteren Verlauf und seinen Gesundheitszustand bekannt. Jetzt veröffentlichte der Teilnehmer ein Video, dass er wenige Stunden nach dem Krankenhausaufenthalt aufgenommen hat. Dort spricht er über seinen Gesundheitszustand und die Rettung aus der Wildnis.

Wer ist eigentlich LetsHugo? Mehr über den Teilnehmer erfahrt ihr hier:

Rettung und die Situation im Camp

Wie kam es überhaupt zum Code Red? Im Video auf YouTube erklärt LetsHugo, dass er bereits seit Tagen an Sodbrennen gelitten hatte. Auch wenn die anderen Kandidaten wie Survival-Experte Joe Vogel ihm Mut gemacht hatten, wurde es nicht besser. Dazu kam noch viel Rauch, den der Kandidat beim Lagerfeuer einatmete.

In der Nacht der Abholung klagte der Teilnehmer laut eigener Aussage über Schmerzen im Bauchbereich sowie extremes Sodbrennen und viel Schleim im Mund, den er kontinuierlich ausspucken musste. Die Situation verschlimmerte sich und er kletterte aus dem Flugzeug an die frische Luft.

Dort beginnen auch die Aufnahmen, die man aus der Serie kennt. LetsHugo der am Lagerfeuer zittert und die anderen Kandidaten, die sich Sorgen machen, bis hin zum Drücken des roten Knopfes.

Hier könnt ihr das Statement-Video von Kandidat LetsHugo sehen, dass kurz nach seinem Aufenthalt im Krankenhaus aufgezeichnet wurde:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie lief die Rettung ab? Als das Einsatzteam das Camp erreicht hatte, kümmerte sich der Arzt um LetsHugo. Der Luxemburger wurde nach dem kurzen Check vom Rettungsteam zum Auto gebracht. Von dort aus ging es zum Stützpunkt der Produktion, an dem die weitere Behandlung stattfand.

Achtung: Bei MeinMMO liegt unsere Expertise bei Videospielen und Unterhaltung. Wir sind keine Ärzte und können selbst keine Einschätzung zum Gesundheitszustand des Teilnehmers geben.

Dort wurde laut LetsHugo auch der Blutzuckerspiegel gemessen, dieser lag wohl bei 32. Laut der Website helios-gesundheit.de ist ein Wert unter 60 mg/dl zu niedrig, was „Symptomen wie innere Unruhe, Zittern, Konzentrationsstörungen, Heißhunger, Schweißausbrüche, weiche Knie, Sprachstörungen, Aggressivität oder Verwirrtheit“ auslösen kann.

Die Produktionsfirma entschied sich zusammen mit Seriengründer Fritz Meinecke den Kandidaten in das nächste Krankenhaus zu bringen. Die Fahrt dauerte laut LetsHugo 90 Minuten und sei für den Kandidaten eine Tortur gewesen. Im Video erzählt er, dass es während der Fahrt nur noch bergab für ihn ging und er sich nicht mehr selbst auf den Beinen halten konnte.

Hier könnt ihr die Folge mit dem Code Red nochmal sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

So ging es im Krankenhaus weiter

Was sagten die Ärzte im Krankenhaus? Nach der überstandenen Fahrt ins Krankenhaus wurde LetsHugo von den Ärzten dort untersucht. Im Video beschreibt der Kandidat, dass alle Blutwerte schlecht waren. Vor allem war der Luxemburger aber dehydriert, was ihn selbst verwunderte.

Gegen die Dehydration bekam LetsHugo im Krankenhaus zwei „Säcke“ Kochsalzlösung. Die Ärzte klärten weitere Fragen ab, vor allem zu einer potenziellen Vergiftung wurde der Luxemburger befragt. Die Behandlung im Krankenhaus dauerte 10 Stunden an, bevor LetsHugo vorerst entlassen wurde.

Bei einem Nachfolge-Termin am nächsten Tag stellten die Ärzte auch sehr schlechte Leberwerte bei dem Teilnehmer fest, die dort behandelt wurden.

Wie denkt der Kandidat selbst über sein Ausscheiden? LetsHugo hält sein Ausscheiden, 13 Stunden nach dem es passiert ist, für gerechtfertigt. Im Video sagt er „Ich hatte wirklich Höllenschmerzen“ und findet, er habe nicht zu früh den roten Knopf gedrückt.

Der Luxemburger ist stolz auf seine Leistung, sieben Tage bei „7 vs. Wild“ dabei gewesen zu sein und sagt auch, er würde wieder teilnehmen, wenn das Format auf sieben Tage beschränkt wäre und es am Aussetzungsort nicht kalt sei.

LetsHugo war der erste Kandidat von 7 vs. Wild, der einen Code Red ausgelöst hat. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie die Rettung vor Ort ablief und wie die anderen Kandidaten reagierten, dann schaut mal hier: Das 1. Mal in der Geschichte von 7 vs. Wild sendet ein Kandidat Code Red – Muss mitten in der Nacht gerettet werden