Zuschauer von 7 vs. Wild lösen Polizeieinsatz aus, weil sie eine Regel nicht begreifen wollen

Obwohl die aktuelle Staffel von 7 vs. Wild bereits abgedreht ist, versuchen immer wieder Zuschauer, den Drehort der Serie zu erkunden. Jetzt wendet Seriengründer Fritz Meinecke sich mit einer klaren Botschaft an die Zuschauer.

Um welche Regel geht es? Die vierte Staffel von 7 vs. Wild wurde bereits vor etwa einem halben Jahr in Neuseeland aufgezeichnet. Das Grundstück in Neuseeland ist in Privatbesitz und wird sonst für die Jagd benutzt, wenn nicht gerade sieben deutschsprachige Influencer und Survival-Profis dort für 14-Tage campieren.

Der genaue Ort, an dem die Dreharbeiten stattgefunden haben, wurde bereits vor der Ausstrahlung von den Fans gefunden und so ist die Adresse kein Geheimnis mehr.

Das Betreten des Grundstücks ist jedoch verboten, wie Fritz Meinecke auch immer wieder betont. Vor Ort weißen zudem auch Hinweisschilder daraufhin, dass das Grundstück in privater Hand ist und dort aktiv gejagt wird. Das Grundstück ist zudem umzäunt, jeder der es betritt, weiß genau was er tut. Dennoch versuchen Zuschauer immer wieder zum Drehort zu gelangen.

Einer der Teilnehmer der diesjährigen Staffel von 7 vs. Wild ist LetsHugo. Hier könnt ihr mehr über den Streamer erfahren:

Polizei muss Zuschauer abführen

Weshalb rück die Polizei aus? Weil auf dem Grundstück aktiv gejagt wird, ist das Betreten sehr gefährlich. Wie Fritz Meinecke in einer Instagram-Story erklärt, würden seit Wochen dennoch immer wieder Zuschauer auf das Grundstück kommen.

Als Beweis, dass schon wieder 7-vs-Wild-Fans das Grundstück betreten haben, zeigt er ein Bild zweier fremder Menschen, die neben dem selbstgebauten Shelter der Kandidaten sitzen.

Jedes Mal, wenn jemand das Grundstück betritt, muss der Eigentümer, dessen Familie oder seine Mitarbeiter die Unbefugten wieder einfangen. Gleichzeitig wird die Polizei gerufen, die diese dann wohl vom Grundstück verweist oder sogar selbst damit beschäftigt ist, die Zuschauer einzufangen.

Obwohl es verboten ist, passiert es wohl immer wieder, was dann entsprechend Polizeieinsätze auslöst.

Zaun der das Privat-Grundstück abgrenzt, samt Warnschild vor einem aktiven Jagd-Gebiet.

Foto via Maps

Fritz Meineke spricht von Respektlosigkeit und massivem Schaden am Projekt

Was sagt Fritz Meinecke zu den Zuschauern? Fritz Meinecke ist wohl richtig sauer, vor allem, weil es sich nicht um einen Einzelfall handelt. Weil immer wieder die Regel gebrochen und jedes Mal einen Polizeieinsatz ausgelöst wird, wendet er sich direkt an seine Fans.

Dabei weist er auch darauf hin, dass das Betreten gefährlich sei, und die Zuschauer damit dem Projekt schaden würden:

Es ist massiv respektlos gegenüber dem Eigentümer, der uns diese einmalige Möglichkeit gegeben hat. Ihr fuckt einfach nur ab und realisiert überhaupt nicht wie sehr ihr damit diesem Projekt schadet und es sabotiert. […] Sucht euch ne schöne Wanderung dort in der Nähe um die Natur zu genießen. Aber schaltet doch bitte einmal euer Hirn ein. Ist euch nicht bewusst, dass ihr mit solch einem Verhalten @7vswild schadet. Fritz Meinecke auf Instagram (Quelle via Reddit)

Für die Betroffenen kann das Ganze auch rechtliche Folgen haben. Sollte man sich weigern dsa Gelände zu verlassen, nachdem man weg geschickt wurde oder gar wieder kommen, sind laut dem Gesetz (via communitylaw.org.nz) Strafen in Höhe von bis zu 1.000 Neuseeland-Dollar (umgerechnet etwa 550 €) oder 3 Monate im Gefängnis möglich.

Die Kandidaten von 7 vs. Wild sind bereits seit Monaten nicht mehr vor Ort und auch die Serie selbst ist bald zu Ende. Einem Teilnehmer von 7 vs. Wild ging es in Neuseeland so richtig schlecht, jetzt erklärt er, was los war: „Hatte Höllenschmerzen“ – LetsHugo verrät, wie schlecht es ihm bei 7 vs. Wild wirklich ging