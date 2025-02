Fans glauben, Fritz Meinecke hat keine Lust mehr auf 7 vs. Wild und fährt lieber Fahrrad

Fritz Meinecke gilt für viele als das Gesicht von 7 vs. Wild, doch die Fans glauben jetzt, er könnte bei Staffel 5 gar nicht dabei sein.

Wie wichtig ist Fritz Meinecke für 7 vs. Wild? Angefangen hat 7 vs. Wild als YouTube-Projekt von Fritz Meinecke, zusammen mit 6 anderen Kollegen und den Mitgründern Max Kovacs und Johannes Hovekamp (via Hitscan.de), die als Orga-Team für die Sicherheit der Kandidaten sorgten und die gesamte Planung des Projekts übernahmen.

Das Projekt lief ursprünglich auf dem eigenen Kanal von Fritz Meinecke und er entwickelte sich seitdem immer weiter zum Gesicht der Show. Mit Staffel zwei wuchs die Survival-Serie dann rasant an. Bekannte Gesichter wie Influencer Knossi und Fitness-YouTuber Sascha Huber sorgten mit ihren Auftritten für viele Zuschauer.

Doch schon länger häufen sich die Gerüchte, dass Meinecke auf sein eigenes Format keine wirkliche Lust mehr hat. Stattdessen hat er seine Leidenschaft fürs Fahrradfahren entdeckt. Und viele sehen darin einen Grund, warum er nicht mehr teilnehmen will.

Fritz Meinecke und Staffel 5

Welchen Verdacht haben die Zuschauer? Auf Reddit sind viele Fans skeptisch, ob Fritz Meinecke in Staffel 5 noch dabei sein wird. Für die Zuschauer wirkte es wohl zuletzt so, als habe der Seriengründer keine Lust mehr auf die Show und sei zunehmend unzufrieden mit den Entwicklungen.

Für sein neues Hobby, das Fahrradfahren, hat Meinecke zudem bereits die erste Jahreshälfte 2025 mit Touren und Reisen verplant. In der Beschreibung auf seinem Instagram-Profil sind die folgenden Touren für die nächsten Monate zu finden:

2025 Ultra (Bikepacking) Races Mai – 🇩🇪 @peaksandplains.cc (530 km) Juni – 🇺🇸(8er) @raceacrossamerica (4.800 km) Juli – 🇮🇹>🇳🇴 @northcape4000 (4.000 km)

Zu den Daten kommt noch ein 4-wöchiger Urlaub auf Hawaii, den Meinecke ebenfalls seinem neuen Hobby widmen will. Die ganzen bereits verplanten Termine klingen für die Fans danach, als sei Meinecke bei 7 vs. Wild gar nicht mehr beteiligt.

So sahen die ersten vier Staffeln von 7 vs. Wild aus

Wie veränderte sich die Serie? Seit Staffel 1 hat sich die Serie groß weiterentwickelt. Statt der Aussetzungen per Boot müssen die Kandidaten inzwischen aus Helikopter springen oder werden mit verbundenen Augen an den Aussetzungsort gebracht.

Die Serie nahm ein Niveau an, dass das ursprüngliche Team nicht mehr alleine bewerkstelligen konnte. Die Gründer verkauften die Serie an Calivision Network, die in Zusammenarbeit mit Amazon die neuen Staffeln produzieren sollten. Das klappte von Anfang an nicht gut und immer wieder kam es zum Streit zwischen der Organisation und Fritz Meinecke.

Nach Fehlinformationen im „Hinter-den-Kulissen“-Format „Behind the Scenes“ fühlte sich Fritz Meinecke gezwungen, Klartext zu sprechen und alles richtigzustellen.

Was passierte in Staffel 4? Als Konsequenz aus Staffel 3 trat Meinecke in Staffel 4 nicht wieder an und wechselte stattdessen hinter den Kulissen und trat nur gelegentlich in der Serie auf, um die Sicherung der Aufnahmen zu gewährleisten.

Für die Zuschauer wirkte er in Staffel 4 weniger präsent. So gab es zum Beispiel im Vorfeld der Ausstrahlung weniger Informationen von ihm und er reagierte nur auf wenige Folgen der Serie (via YouTube) bevor er sich dann fast gar nicht mehr zu 7 vs. Wild äußerte.

In der Vergangenheit wurden Staffel von 7 vs. Wild im August und September gedreht, für diese Monate sind noch keine Reisen von Meinecke bekannt. Seine Teilnahme ist also keineswegs ausgeschlossen. Ob er trotz seiner Reisen und Touren eine wichtige Rolle bei einer 5. Staffel von 7 vs. Wild spielen kann, bleibt abzuwarten.