Fortnite: Wann startet die neue Season?

Fortnite wechselt stetig seine Seasons, mit frischen Skins, einer neuen Map und verschiedenen Waffen, die die Meta auflockern wollen. Viele jedoch fragen sich, wann startet denn die neue Season in Fortnite. Wir zeigen es euch.

Wann startet die neue Season? Fortnite wird auch nach Chapter 4 Season 1 eine neue Season willkommen heißen. Diesmal datiert das Entwicklerteam laut dem Battle Pass-Menü den 10. März 2023 als Enddatum für Season 1. Das wäre ein Freitag.

Wie die Vergangenheit schon gezeigt hat, wurden neue Seasons und Chapters immer am Wochenende gestartet. Spieler hatten dann somit genug Zeit reinzuschnuppern und sich die Neuerungen anschauen. Möglich wäre es also, dass Season 1 am 10. März abgeschlossen wird und Season 2 dann am 11. oder 12. März startet. Je nach Komplikation und Server Down könnte sich der Start auch verschieben.

Alles zu Chapter 4 Season 2 – Live-Event, Battle Pass, Leaks

Wird es ein Live-Event geben? Bislang deutet nichts darauf hin, dass ein Live-Event stattfinden könnte. Epic Games hatte mit dem Start von Chapter 4 schon ein groß angelegtes Event durchgeführt. Eine neue Attraktion ist somit eher unwahrscheinlich. Sollten sich jedoch neue Informationen verbreiten, werden wir diese für euch ergänzen.

Chapter 4 ließ lange auf sich warten im Live-Event

Welche Inhalte kommen in den Battle Pass? Bislang sind noch keine Infos bezüglich des neuen Battle Passes im Umlauf. Wir ergänzen euch jedoch diesen Part, sobald Leaker diese preisgeben.

Gibt es Leaks zu Chapter 4 Season 2? Auch in Sachen Leaks gibt es wenig über Season 2 zu erzählen. Eine wichtige Sache jedoch ist der First-Person-Modus (via twitter.com), der in Fortnite schon in den Daten zu finden ist. Dieser wurde von Leakern erneut aufgegriffen und wurde sogar von diesen getestet. Bislang befindet sich der Modus noch in einem kaputten Zustand.

Es sind Animationen zu erkennen und auch wie sich die Kamera in diesem Modus verhält. Es ist aber nicht bekannt, ob dieses Feature es in Season 2 schaffen wird.

Habt ihr Season 1 von Chapter 4 schon durch? Und wenn ja, habt ihr ehrlich für eure XP-Punkte gegrindet oder euch einigen Bugs bemächtigt? Lasst es uns gerne wissen!

