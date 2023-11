Fortnite bringt seine beliebteste Map zurück, doch Spieler vermissen ein kontroverses Feature

Habt ihr zu der Zeit auch eure Freunde öfter belehren müssen, sich nicht an die Waffen und Items zu vergreifen, die nicht ihnen gehören oder hättet ihr das Feature gern zurück? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Was sagen Fans zum Feature? Das von einem Leaker geteilte Video erhielt auf X.com 20.000 Likes und viele Fans des Franchises trafen sich, um sich an die damalige Zeit zurückzuerinnern. Dabei sprachen sich viele darüber aus, dass der Teambeschuss gut zu Fortnite: OG gepasst hätte:

Eine Situation, die in Fortnite so nicht mehr existiert, doch dennoch vermissen viele Fans das damalige Feature, da man so mit Dieben und Halunken gut abrechnen konnte.

In Fortnite war zu Beginn von Chapter 1 vieles selten. Epische und legendäre Waffen und Items waren dabei eine Rarität. Spieler mussten viele Kisten öffnen, um zum Beispiel an eine epische SCAR heranzukommen und wenn man dann eine gefunden hatte, gewann man mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit das Match , wären da nicht gierige Team-Kollegen, die einem die Waffe aus der Kiste klauen.

Das Feature wurde jedoch am 13. Januar 2018 deaktiviert, da viele Spieler es ausnutzten und absichtlich ihre Teamkollegen so auf den Senkel gingen. Dennoch hatte der Teambeschuss einen praktischen Vorteil.

Um welches Feature handelt es sich? Es handelt sich um das Feature des Teambeschusses oder auch „Friendly Fire“ genannt. Heute unvorstellbar, doch zum Release von Chapter 1 konnten sich Spieler im selben Team gegenseitig Schaden zufügen und sogar töten. Ein kontroverses Feature, wenn man bedenkt, wie chaotisch und explosiv es in Fortnite zugehen kann, wenn man mal in einer richtigen Schlacht endet.

