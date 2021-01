Fortnite Server down – Was steckt heute im Update 15.20?

Heute, am Mittwoch, den 13. Januar, gehen die Fortnite-Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch, Android) down. In der Zeit wird das neue Update 15.20 aufgespielt. Was steckt im neuen Patch?

Was passiert heute in Fortnite? Das Update 15.20 wird heute nach der Weihnachtspause auf allen Plattformen aufgespielt. Fortnite Status hat den Patch auf Twitter angekündigt.

Bevor aber die Spieler sich wieder auf der Map austoben und die ganzen Änderungen erforschen können, werden wie üblich die Fortnite-Server für eine Weile heruntergefahren.

Fortnite-Server werden heruntergefahren – wann und wie lange?

Downtime-Start am Vormittag: Die Downtime für das neue Update startet um 10:00 Uhr deutscher Zeit. Um 9:30 Uhr könnt ihr also zum letzten Mal einer neuen Runde beitreten, danach werden die Server heruntergefahren und Fortnite für kurze Zeit down geschaltet.

Wie lange dauern die Wartungsarbeiten? Ausgehend von den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate sollten die Arbeiten etwa um die Mittagszeit herum abgeschlossen sein.

Fortnite wird für eine kurze Zeit nicht erreichbar sein. Spieler müssen also warten, bis sie sich den nächsten Kämpfen stellen können

Technische Probleme oder anderweitige Verzögerungen könnten aber unter Umständen für eine Verlängerung der Wartungsarbeiten sorgen. Sollte dies der Fall sein, werdet ihr es hier auf MeinMMO von uns erfahren.

Wann kommen die Patch-Notes? Aus Erfahrung der letzten Updates im neuen Kapitel von Fortnite, dürften wohl wieder keine oder nur oberflächliche Patch Notes für den Battle-Royale-Modus veröffentlicht werden.

Sollte dies heute wieder der Fall sein, werden wir die größten Änderungen für euch sammeln und in Form von deutschen Patch Notes hier auf MeinMMO veröffentlichen.

Welche neuen Inhalte bringt das Update 15.20?

Was wird es Neues im Battle-Royale-Modus geben? Fortnite Status hat in der Ankündigung zum Update geschrieben, dass der Kampf nah und persönlich weitergehen soll. Was damit genau gemeint ist, ist noch nicht klar. Es könnte aber ein Hinweis auf den Einzug einer der geleakten Waffen sein, die noch in Season 5 erscheinen sollen.

Dazu wird es wohl noch ein paar Fehlerbehebungen im Spiel geben. Welche Bugs und Fehler gerade im Spiel sind und woran Epic gerade arbeitet, seht ihr auf dem Fortnite-Trello.

Für diese Skins wünschen sich einige Spieler einen Nerf

Wir werden bald sehen, was das Update 15.20 bringen wird. Einige Spieler warten wohl darauf, dass Epic einen Fix für die Superhelden-Skins bringt. Da gab es einige Diskussionen, dass das Outfit in bestimmten Farben einfach nur Pay2Win wäre und deshalb dringend einen Nerf braucht. Bisher gab es noch keine Reaktion von Epic dazu.