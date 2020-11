Was sind das für Skins? Am 5. November um 2:00 Uhr wurde der Item-Shop aktualisiert und dabei erschienen die ältesten Skins, die man sich jetzt kaufen kann. Gemeint sind die originalen Default-Skins, die schon zum Start von Fortnite: Battle Royale verfügbar waren.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. × zwei = vier

Insert

You are going to send email to