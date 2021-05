In Fortnite: Battle Royale trefft ihr auf verschiedene NPCs auf der Map von Season 6. Welches sind aber die nützlichsten und unnötigsten NPCs? MeinMMO stellt sie euch vor.

Was sind das für NPCs? Zum Start von Season 5 – Kapitel 2 wurde ein System eingeführt, bei dem man seither verschiedene Charaktere verteilt auf der Map findet. Dabei handelt es sich um computergesteuerte Charaktere, mit denen ihr während der Matches interagieren könnt.

Die Charaktere ermöglichen euch verschiedene Handlungen, doch die sind nicht bei jedem NPC gleich. Diese Handlungen lassen sich durch Charaktere durchführen:

Kopfgelder annehmen

Kleine Quests abschließen

NPC herausfordern, um ihm die Waffe abzunehmen

NPC als Verstärkung anheuern

Informationen bekommen

Waffen upgraden oder Waffen kaufen

Gegenstände kaufen

Einige der NPCs bieten euch gleich mehrere dieser Handlungen gegen Goldbarren an und deshalb lohnt sich der Besuch bei ihnen. Doch ein paar Charaktere haben wirklich unnötige Fähigkeiten.

Fortnite: 3 Tipps, wie ihr schneller Goldbarren sammeln könnt

Das sind 7 nützlichsten NPCs in Season 6

Warum sind sie besonders nützlich? Hier stellen wir euch jetzt 7 NPCs vor, die besonders nützlich sind, wenn ihr ihre Dienste in Anspruch nehmen wollt. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie mehrere Fähigkeiten gleichzeitig anbieten oder Handlungen ausführen, die euch für die Runde helfen können.

Bei der Auswahl haben wir die NPCs, die euch die exotischen Waffen verkaufen, ausgelassen, denn ein Besuch bei ihnen lohnt sich sowieso.

1. NPC “Willow”

Was kann der NPC? Wenn ihr das Geistermädchen Willow in einer Runde antrefft und mit ihr interagiert, könnt ihr eine Aktivierung eines Risses verlangen oder euch die nächste Sturmzone anzeigen lassen.

Mit der Aktivierung des Risses werdet ihr wieder in die Luft geschleudert und könnt von dort zum nächsten Ort fliegen. Wenn ihr euch die nächste Sturmzone anzeigen lasst, dann könnt ihr euch schon in diese Richtung bewegen, damit ihr nicht in den tödlichen Sturm geratet.

Wo befindet er sich? Willow findet ihr in Weeping Woods. Sie läuft dort durch den Wald.

Fundort Willow

2. NPC “Raz”

Was kann der NPC? Schaut ihr beim Charakter Raz vorbei, könnt ihr euch entweder in einen Gegenstand verwandeln lassen oder einen Riss aktivieren.

Bei der Gegenstandsverwandlung gibt es die Auswahl von Items, die man schon auf der Map findet. So versteckt ihr euch ideal vor Gegnern und überrascht sie aus dem Hinterhalt.

Wo befindet er sich? Raz findet ihr in einer der großen Hütten bei Colossal Crops.

Fundort Raz

3. NPC “Taxifahrer”

Was kann der NPC? Dieser Charakter bietet euch gleich 3 Handlungen an:

Aktivierung eines Risses

Zeigt euch Fahrzeuge in der Nähe

Zeigt andere Charaktere in der Nähe

Wenn ihr also ein Transportmittel sucht, dann seid ihr bei Taxifahrer genau richtig. Da er gleich 3 verschiedene Dinge anbietet, ist er ziemlich nützlich für eure Matches.

Wo befindet er sich? Taxifahrer befindet sich in einem südlichen Gebäude bei Lazy Lake.

Fundort Taxifahrer

4. NPC “Bräunungsspezialist”

Was kann der NPC? Der Bräunungsspezialist bietet euch 2 Handlungen an. Ihr könnt euch ein Medi-Kit kaufen oder die nächste Sturmzone anzeigen lassen. Falls ihr eure Lebenspunkte auffüllen müsst, könnt ihr euch also bei ihm ausrüsten.

Wo befindet er sich? Diesen Charakter findet ihr am Strand von Sweaty Sands.

Fundort Bräunungsspezialist

5. NPC “Zenit”

Was kann der NPC? Bei Zenit könnt ihr euch Aufträge erteilen und die nächste Sturmzone anzeigen lassen. Falls ihr also Goldbarren sammeln wollt oder wissen möchtet, wo ihr als Nächstes hin müsst, dann seid ihr bei ihm richtig.

Wo befindet er sich? Den Zenit findet ihr bei der Wetterstation, gleich auf dem höchsten Berg der Map.

Fundort Zenit

6. NPC “Shade”

Was kann der NPC? Shade könnt ihr zu einem Duell auffordern, um eine epische Scar zu bekommen. Diese starke Waffe findet man sonst nicht so schnell. Außerdem kann sie euch Fahrzeuge in der Nähe anzeigen – lohnt sich also für schnelle Fortbewegung.

Wo befindet er sich? Shade befindet sich auf der westlichen Straße, die zu Sweaty Sands führt.

Fundort Shade

7. NPC “Killer-Küken”

Was kann der NPC? Das Killer-Küken könnt ihr als Unterstützung rekrutieren. Außerdem kann es euch wilde Tiere zeigen, die sich in der Nähe befinden. Ein Besuch lohnt sich vor allem, wenn ihr Challenges mit Tieren erledigen müsst.

Wo befindet er sich? Den Charakter findet ihr in einer Urzeit-Hütte auf einem Hügel, östlich von Weeping Woods.

Fundort KIller-Küken

Wenn ihr also mal Hilfe braucht, dann sucht einer dieser 7 nützlichen NPCs auf. Dort werdet ihr sicher etwas finden, das euch in der Runde helfen kann.

Das sind die 7 unnötigsten NPCs

Was macht sie so schlecht? Wir stellen euch jetzt NPCs vor, die entweder nur eine Handlung anbieten oder nur unnötige Fähigkeiten haben. Diese solltet ihr nicht aufsuchen, wenn ihr keine Zeit verschwenden möchtet, denn sie werden euch nicht viel bieten, dass euch in einer Runde helfen wird.

Das sind die unnötigsten NPCs und ihre Fähigkeiten:

1. NPC “Tess” – Verkauft das normale Sturmgewehr, das man sowieso oft findet

2. NPC “Dummy” – Bietet nur Upgrade von Waffen an

3. NPC “Eiserner Bauer” – Bietet nur Kopfgeldjagden an

4. NPC “Turk” – Verkauft Flossen-Fische und Angeln (beides nicht schwer zu finden)

5. NPC “Schärpenfeldwebel” – Erteilt nur Aufträge

6. NPC “Kolbi” – Verkauft nur Mais

7. NPC “Kyle” – Verkauft Holz (als könnte man nicht die halbe Map abholzen)

Das sind die Fundorte der unnötigen NPCs

Diese 7 NPCs solltet ihr also meiden, denn sie werden euch nicht wirklich etwas bieten, das euch bei euren Matches helfen kann. Vielleicht stattet ihr ihnen trotzdem einen Besuch ab, um eure Charakter-Sammlung zu vervollständigen.

Es gibt einen Charakter, den ihr ebenfalls besuchen solltet, wenn ihr eine goldene Scar und eine goldene Skin-Variante von Lara Croft haben wollt. Passt jedoch auf, denn dort lauern Gefahren auf euch!