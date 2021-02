Fortnite bringt wohl bald ein Crossover mit einem Horror-Titel

Ein Dataminer hat mögliche Hinweise auf eine Horror-Reihe als nächstes Crossover zu Fortnite gefunden.

Um diese Horror-Reihe geht es: Laut Dataminer Hipex handelt es sich um Five Nights at Freddy’s. Das ist eine Point-and-Click-Adventure-Reihe, die das Thema Survival-Horror bedient. FNaF’s wäre damit in einer Liste mit anderen, namhaften Spielen wie God Of War oder Rocket League.

Was deutet darauf hin? HYPEX, ein bekannter Fortnite-Leaker, hat in den Dateien des Spiels gegraben und dabei einige Hinweise gefunden, die auf Five Nights at Freddy’s hinweisen.

Möglicher Skin und Sounddateien

Das hat HYPEX gefunden: Zunächst hat er in den verschlüsselten Dateien einen Skin namens FrenchFry ausfindig gemacht. Laut dem Dataminer steht der Anfangsbuchstabe jedes bisher gefundenen Skins auch für den Anfangsbuchstaben des Charakters, für den er steht.

Tyler Blevkins Skin hieß beispielsweise Tourbus. Deshalb glaubt HYPEX, dass hinter diesem Skin entweder Fezbear, oder Foxy aus Five Nights at Freddy’s stehen.

In dem Video von HYPEX könnt ihr euch das selbst anhören:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Wie kommt er auf einen Zusammenhang? Zusätzlich zu dem Skin hat der Dataminer Sounddateien gefunden, die seiner Meinung nach aus Five Nights at Freddy’s stammen. So hört man beispielsweise die gleichen Schritt-Geräusche, die man aus dem Point-and-Click-Adventure von der Kreatur Foxy kennt.

Ob dahinter tatsächlich Foxy aus Five Nights at Freddy’s steht, kann man nicht sicher sagen. Die Möglichkeit besteht. Wenn ihr selbst einen (zumindest halbwegs guten) Vergleich haben wollt, könnt ihr im Gameplay von DarkTaurus euer Gehör testen. Seid gewarnt, in der Szene gibt es einen Jumpscare-Moment:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Wie würden die Skins aussehen? Wenn die gefunden Hinweise zutreffen, dürften Foxy und Fazbear die Kandidaten für einen Skin sein. Beide ließen sich bestimmt gut als Skin in Fortnite einbauen.

Bei Fazbear handelt es sich um einen riesigen Teddybären mit Zylinder und Mikrofon.

Foxy ist wiederum ein Fuchs mit Hakenhand. Beide sehen tagsüber niedlich und freundlich aus, werden Nachts aber zu absoluten Psychos.

Foxy

Fazbear

Was spricht sonst noch für ein Crossover? Im Sommer soll ein animierter Film zu Five Nights at Freddy’s in die Kinos kommen. Vielleicht wird es passend dazu am 23. Juli ein Crossover-Event mit Fortnite geben?

Es wäre jedenfalls nicht das erste mal, dass Fortnite auch einen Bezug zu Filmen oder Serien hat. So gab es bereits ein Crossover-Event zu Marvel’s Avengers.

Das ist Five Nights at Freddy’s: Im Point-And-Click-Adventure könnt ihr in Freddy Fazbear’s Pizza die Nachtwache übernehmen. Von eurem Büro aus, müsst ihr den Laden mit Kameras im Blick behalten.

Doch dabei bleibt euch nur begrenzt Strom für Kameras und Sicherheitstüren, denn das Unternehmen möchte Geld sparen. Dabei muss man die Animatronik-Figuren von Fazbear’s Pizza im Auge behalten, denn die erwachen in der Nacht zum Leben. Ziel ist es, die Nacht zu überleben.

Was haltet ihr von dem Leak? Würde euch ein solches Crossover freuen? Oder würdet ihr einen anderen Kandidaten bevorzugen?

Fortnite: Das steckt jetzt im Crew Pack für Februar 2021