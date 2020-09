Das Auto-Fußball-Spiel Rocket League startet als F2P-Game und feiert das ausgerechnet in Fortnite. Boni gibt es für beide Spiele – wie läuft das?

Das ist bei Rocket League los: Ab dem 23. September um 17 Uhr wechselt Rocket League auf ein Free2Play-Modell. Das Spiel landet dann auch im Epic Game Store – und erfordert seit kurzem übrigens auch auf Steam einen Epic-Games-Account.

Der Free2Play-Start wird dann standesgemäß im Spiel mit einem neuen Event gefeiert. Aber Rocket League ist nicht der einzige Ort, an dem es stattfindet: Auch Fortnite steckt im bezeichnenderweise „Llama-Rama“ genannten Event drin.

So sieht das Fortnite-Rocket-League-Event aus

Was hat Fortnite mit Rocket League zu tun? Entwickler Psyonix wurde schon 2019 von Epic gekauft. Fortnite und Rocket League gehören damit gewissermaßen dem selben Rennstall an. Das scheint man nun nutzen zu wollen, um den F2P-Start von Rocket League zu bewerben.

Das erwartet euch bei Llama-Rama: Das Llama-Rama-Event startet in der Nacht auf Sonntag, den 27. September, um 00:00 Uhr deutscher Zeit.

In beiden Spielen erwarten euch Boni, die ihr euch allerdings nur in Rocket League erspielen könnt. Dort wird es Challenges geben, die euch in beiden Spielen in erster Linie Cosmetics einbringen – die wiederum auf das jeweils andere Spiel abgestimmt sind. Die Aufgabenliste sieht folgendermaßen aus:

Rocket League-Herausforderung 1: Spiele ein Online-Match in einer beliebigen Playlist Rocket League-Belohnung: Antenne „Llama Flyer“ Fortnite-Belohnung: Rocket-League-Spray

Spiele ein Online-Match in einer beliebigen Playlist

Rocket League-Herausforderung 2 : Gewinne ein zwangloses Online-Match mit der Antenne „Llama Flyer“. Rocket League-Belohnung: Dachaufsatz „Top Llama“ Fortnite-Belohnung: Drop-Kondensstreifen „Holodata“

: Gewinne ein zwangloses Online-Match mit der Antenne „Llama Flyer“.

In Fornite kriegt ihr Rocket-League-Cosmetics

Rocket League-Herausforderung 3: Erziele 5 Tore, Vorlagen oder Paraden mit dem Dachaufsatz „Top Llama“. Rocket League-Belohnung: Octane-Aufkleber „Loot Llama“ Fortnite-Belohnung: Musik-Titel „Rocket Groove“

Erziele 5 Tore, Vorlagen oder Paraden mit dem Dachaufsatz „Top Llama“.

Rocket League-Herausforderung 4: Gewinne 5 Online-Matches in einer beliebigen Playlist mit dem Octane-Aufkleber „Loot Llama“. Rocket League-Belohnung: „Llama“-Räder Fortnite-Belohnung: Emote „Rocket League“

Gewinne 5 Online-Matches in einer beliebigen Playlist mit dem Octane-Aufkleber „Loot Llama“.

Rocket League-Herausforderung 5: Werde mit den Rädern „Llama“ in einem beliebigen Online-Match zum MVP. Rocket League-Belohnung: Schlachtenbus- und Battle-Balloon-Antenne, Schlachtenbus-Räder und Schlachtenbus-Motorsound Fortnite-Belohnung: Rücken-Accessoire „Octane RL“ und Stilvariante

Werde mit den Rädern „Llama“ in einem beliebigen Online-Match zum MVP.

In Rocket League könnt ihr zum Beispiel den Battle Bus kriegen.

Mit den Herausforderungen könnt ihr für Rocket League also sogar den Battle Bus als neuer Fahrzeug freischalten und damit Tore schießen! Und in Fortnite gibt es jede Menge Cosmetics im Rocket-League-Stil zu erspielen. Neben den Challenges wird es außerdem ein Fortnite-Konzert auf der Party-Royale-Insel von DJ Slushii geben, der sowohl bei Fortnites Radio Yonder als auch in Rocket League vertreten ist.

Dass man sich Rocket League definitiv mal anschauen sollte – gerade, wenn es demnächst Free2Play wird – finden auch MeinMMO-Autoren Maik Schneider und Max Handwerk. Auch, wenn Rocket League manchmal ein zweischneidiges Schwert ist.