Das beliebte Auto-Fußball-Spiel Rocket League wird kostenlos. Zur Vorbereitung gab es einen Patch für alle Plattformen. Der stimmt aber Nutzer auf Steam nun ziemlich sauer, denn die müssen sich zum weiteren Spielen jetzt einen Epic-Account zulegen.

Das ist die Lage: Seit dem 16. September benötigen Spieler von Rocket League auf Steam einen Account beim Epic Games Store, wenn sie dort spielen wollen. Die Änderung wurde mit einem neuen Patch eingeführt, der die Umstellung auf ein Free2Play-Modell vorbereitet. Das soll am 23. September starten.

Warum ist das notwendig? Der Entwickler von Rocket League, Pysonix, wurde im Mai 2019 bereits von Epic gekauft. Kurz darauf war das Spiel auch im Epic Games Store verfügbar.

Jetzt, mit der Umstellung auf Free2Play, wird es offenbar Pflicht, sich bei Epic anzumelden, wenn man Rocket League auf dem PC spielen will. Viele Spieler und Fans des Spiels sind darüber aber alles andere als glücklich.

Rasante Action in Rocket League gibt’s jetzt auch auf Epic.

„Es ist doch einfach nur Bullsh*t“

Das sagen die Spieler: Die Bewertungen von Rocket League auf Steam fallen aktuell stetig, immer mehr Spieler lassen negative Reviews da. Der häufigste Grund dafür ist der Ärger über den Zwang, einen Epic-Account zu nutzen:

Der Nutzer Miko sagt etwa: „Nach über 900 Stunden Spielzeit wird man gezwungen, einen Epic-Account zu machen. Ernsthaft?!“

Vlasick schreibt: „Es ist doch einfach nur Bullsh*t, sich dafür bei dem Epic Games Launcher anmelden zu müssen, um über Steam Rocket League spielen zu können.“

Selbst positive Rezensionen sind eigentlich negativ und greifen die Problematik auf. JustBrainless schreibt etwa: „Epic Games versaut an dieser Stelle professionell ein super geiles Game.“ Die positive Bewertung lässt er drin, weil das Spiel selbst noch immer gut sei.

Es gab einen ziemlich heftigen Ausschlag am 16. September – In beide Richtungen.

Generell ist der Konsens der meisten Spieler zu Rocket League selbst positiv. Das Spiel sei nach wie vor äußerst gut, positive Bewertungen werden auch weiterhin abgegeben. Lediglich der Epic-Zwang scheint sie zu stören.

Wir hassen und lieben Rocket League, kommt dazu und bleibt bloß weg

Warum ist das ein Problem? Viele PC-Spieler und insbesondere Steam-Nutzer mögen den Epic Store nicht, zum größten Teil, weil sie nicht noch eine Distributionsplattform wollen. Im Februar las man auf Google sogar „Fuck Epic Games Store“, wenn man nach Steam suchte.

Die Fehde ist allerdings nicht der einzige Grund. Wie der Nutzer GameStunts auf reddit anmerkt, sei es nicht möglich, sich die Nutzungsbedingungen anzusehen, wenn man über Rocket League einen Epic-Account erstellt. Er zeigt dazu einen kurzen Clip:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Imgur, der den Artikel ergänzt. Imgur Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Imgur Inhalt

Man wisse also nicht, was man da zustimme und wem man seine Daten gebe. Das finden sowohl er als auch weitere Nutzer äußerst bedenklich. Sie wollen nicht, dass Epic oder der chinesische Technik-Riese Tencent, der einen großen Anteile von Epic besitzt, einfach so mit den Daten verfahren können.

Epic befindet sich ohnehin gerade in einer prekären Lage, denn der Rechtsstreit mit Apple hält weiterhin an. Dort ging es um das beliebte Battle Royale Fortnite, das aus dem Apple App store entfernt wurde. Zuletzt legte Apple eine Gegenklage ein und griff Epic an: Das alle sei nur PR für ein schwächelndes Fortnite.