Fortnite: Crossover mit God of War geplant – Das wissen wir zum Kratos-Skin

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Man hört Jonesy, wie er sich selbst dafür kritisiert, dass er etwas erforscht hat, das er auf die Insel brachte. Man würde das schnell bereuen wenn man dabei Dinge herausfindet, die man nicht wissen will. „Wie zum Beispiel: Der nächste Typ, hat buchstäblich mehrere Götter besiegt! Mit seinen bloßen Händen. In einem Anfall unkontrollierbarer Wut.“

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Das zeigt der Dataminer: Auf Twitter teilt Dataminer HYPEX ein Foto von Kratos. Dazu die Ankündigung zu Season 5 in Kapitel 2. Offenbar wird der Skin noch in der laufenden Saison ein Teil von Fortnite.

Doch es scheint, dass der Star des God-of-War-Franchises, Kratos, seinen eigenen Skin in Fortnite erhält. Das deuten Leaks von Dataminern und ein ominöser Tweet von PlayStation an.

Was ist los mit Kratos? Es spricht alles dafür, dass Fortnite: Battle Royale in den nächsten Wochen und Monaten richtig aufdreht. Der Battle Pass von Season 5, Kapitel 2 zeigt dabei schon coole Skins wie den Pfannkuchen-Cowboy „Mancake“.

Bald bringt Fortnite wohl einen Kratos-Skin, der vom PlayStation-Kracher God of War inspiriert ist. Wir zeigen euch, woher die Infos kommen, was Sony dazu sagt und wie der Skin aussieht .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − eins = 8

Insert

You are going to send email to