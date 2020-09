3 wichtige Änderungen in Fortnite, auf die ich nie wieder verzichten möchte

Fortnite: Battle Royale hat seit dem Start viele Veränderungen durchgemacht. Einige mögen vielleicht negativer sein, doch diese 3 wichtigen Änderungen möchte MeinMMO-Autorin Eilyn Rapp nie wieder missen, weil sie das Spiel so viel verbessert haben.

Hier befindet sich Fortnite mittlerweile: Das Spiel ist mittlerweile schon bei der 4. Season von Kapitel 2 angelangt. Zusammen macht das also 14 Seasons, die Spieler erleben durften. Jede mit einem eigenen Thema und ein dazu passendes Live-Event.

Gerade jetzt in Season 4 kämpfen Spieler als Superhelden aus dem Marvel-Universum gegeneinander.

Diese Änderungen haben Fortnite für mich verbessert

Mit einer neuen Season kommen jeweils auch wieder Änderungen ins Spiel, um das Ganze interessant zu machen. Einige Neuerungen verschwinden dann wieder, andere bleiben im Spiel bestehen. 3 wichtige Änderungen, die Fortnite für mich verbessert haben, zeige ich euch hier.

Wer spricht hier? Eilyn Rapp spielt schon seit 2,5 Jahren Fortnite. Sie ist zum Ende von Season 1 Kapitel 1 eingestiegen und hat danach alle 14 Seasons miterlebt. Alle Änderungen, die Fortnite je durchgemacht hat, konnte sie auf diese Weise selbst ausgiebig testen.

1. Challenges mit Freunden erledigen

Was ist damit gemeint? Dieses Feature, das in Season 8 eingeführt wurde, ließ zu, das ihr wöchentliche oder tägliche Challenges nicht alleine erledigen musstet. Hatte man dies für eine Aufgabe aktiviert, wurden die Fortschritte eurer Freunde dazugezählt. Wenn ihr also 10 Kills machen solltet, wurden alle Kills aus dem Team zur Erledigung dazu gerechnet.

In Season 4 – Kapitel 2 ist es mittlerweile so, dass es 1 wöchentliche Challenge gibt, die man mit Freunden erledigen soll. Man kann also nicht mehr frei wählen, welche. Für mich ist das aber immer noch besser, als gar kein Party-Assist im Spiel zu haben.

Im Team erledigt man Challenges dann doch schneller und einfacher

2. Truhen-Inhalte endlich nicht zerstörbar

Was ist damit gemeint? Wer sich noch an die früheren Zeiten von Fortnite erinnert, weiß, wie mühsam es war, wenn man eine Truhe aus Versehen zerstörte. Das konnte sein, weil man mit Explosionswaffen genau eine davon traf oder noch schlimmer: Man zerstörte unbewusst den Untergrund, auf der sich die Truhe befand.

Warum war das so schlimm? Das Zerstören von Truhen war besonders mühsam, weil dann der ganze schöne Loot, der sich darin befand, einfach verschwand. Man verpasste also jedes Mal die Chance auf extra Waffen, Heilgegenstände und Munition.

Wie ist es jetzt? Dieses Problem wurde gelöst, indem der Loot nicht mehr verloren geht, auch wenn die Truhe zerstört wurde. Ich kann jetzt also ruhig alle Flächen mit meiner Spitzhacke zerstören, ohne mir Sorgen zu machen, dass ich versehentlich einen Truhen-Untergrund kaputt schlage.

3. Presets für Skin-Kombinationen

Was ist damit gemeint? Etwas, das sich Spieler lange in Fortnite gewünscht hatten, waren die Presets für Skin-Kombinationen. Diese sollten es ermöglichen, alle Lieblingsoutfits zu speichern, um einfacheren Zugriff darauf zu haben.

In Season 2 Kapitel 2 war es dann endlich so weit und das Spind-Feature wurde in Fortnite eingeführt.

Warum ist das so wichtig? In Fortnite hat man eine riesige Wahl an Skins, Rückenaccessoires, Spitzhacken, Waffentarnungen und Emotes. Eine perfekte Kombination zu finden, kann also lange dauern. Wenn man aber endlich die perfekte Kombi gefunden hat, kann man diese jetzt einfach speichern und ganz leicht darauf zurückgreifen. Auf dieses Feature will ich also nicht mehr verzichten.

Spieler können jetzt permanent kosmetische Outfits speichern.

Fortnite hat so viele Änderungen durchgemacht, dass es manchmal schon fast wirkt, als wäre es gar nicht mehr „das richtige Fortnite“. Das ist zwar traurig, aber diese 3 Änderungen werde ich immer schätzen. Auch wenn sie vielleicht nicht so groß sind, sie verbessern das Spiel für mich enorm. Welche Änderungen sind eure Favoriten? Welche könntet ihr nicht mehr wegdenken?