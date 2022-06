Fortnite: Profi haut jungem Spieler auf LAN eine rein – Statt Strafe kriegt er wohl 14.900 € Belohnung

Trainwreck scheint sich finanziell in anderen Dimensionen als die meisten anderen Menschen zu bewegen. Er hat offenbar mit riskanten Spekulationen auf Kryptowährungen eine Millionen US-Dollar verdient. Auch wenn er seine Freizeit damit verbringt, das Geld in Online-Casinos zu verzocken. Dabei lässt er sich auf Twitch filmen:

An den Post von Trainwreck hängen sich auch prompt andere Twitter-Nutzer: Sie hätten ja rein zufällig auch gerade unfairerweise eine Menge Geld verloren … ob da nicht was zu machen sei?

Was ist da passiert? Wir haben auf MeinMMO am Pfingst-Sonntag ausführlich über den Vorfall berichtet:

Am 3. Juni fand bei Fortnite ein LAN-Event in Dallas statt. Doch die Situation eskalierte, als der Profi-Spieler Diego Playz sich von einem jungen Gegner um den Sieg und 8.000 $ Preisgeld gebracht sah. Der Profi ging nach dem Match zum anderen Spieler und schlug ihn. Man rechnete nach den Ereignissen mit einer Strafe für den Spieler. Die bleibt im Moment aus, stattdessen bietet ihm Twitch-Streamer und Crypto-Millionär Trainwreck an, ihm das doppelte Preisgeld in Bitcoin zu überweisen.

