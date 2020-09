Der Streamer Sebastian „Forsen“ Fors ist ein Urgestein auf Twitch und einer der großen Streamer dort. Aber er pflegt einen anderen Stil. Jetzt erklärt der Schwede, warum es ihm auf Twitch so gut geht, während andere große Streamer wie xQc oder Dr Disrespect offenbar unter dem Druck leiden: Er will einfach keinen Erfolg haben.

Das ist die Situation auf Twitch: Viele erfolgreiche Streamer auf Twitch setzen sich Ziele und wollen was erreichen:

Streamer wie xQc und summit1g sind jeden Tag mehr als 10 Stunden auf Sendung, streamen ohne Pause, wollen auf der Plattform relevant bleiben

Summit1g und xQc streamen 2020 wie die Irren: Keine freien Tage und so viele Stunden.

Streamer rennen den „Subscriptions“ nach. Sie haben das Gefühl, wenn sie nicht auf Sendung sind, verlieren sie Abonnenten und damit Geld. Die Stars wollen den Erfolg halten, den sie gerade haben. Ninja sprach davon, er war „der Sklave des Streams“ und habe gar nicht mehr gelebt

Die Streamer sondieren den Markt, stürzen sich auf neue Titel wie Valorant oder Fall Guys, die im Trend liegen, denn hier ist großes Wachstums-Potential. Wer die neuen Spiele als erstes entdeckt, kann neue Zuschauer begeistern und der Star werden – so wie der Schwede Anomaly bei Valorant.

Dieser konstante Leistungs-Druck führt dazu, dass so mancher Streamer ausbrennt oder mal austickt. Der aktuell wohl angesagteste Twitch-Streamer xQc hat neulich auf Twitter verkündet, wie es ihm wirklich geht. Die konstante Kritik nagt an xQc, er fühlt sich ungerecht behandelt.

Der Streaming-Veteran summit1g kündigte schon mal an, mit Twitch ganz aufzuhören, weil er den Kanal von seinen Fans voll hat, die nicht so wollen, wie er will. Später ruderte er zurück: Er sei eben emotional und solche Ausbrüche live auf dem Kanal solle man nicht so ernst nehmen.

Einer der innovativsten Streamer der letzten Jahre ist Guy Beahm, der sich selbst als Kunstfigur inszenierte. Doch Dr Disrespect ist nach seinem Twitch-Bann in einer Krise, weil ihm plötzlich alles weggebrochen ist, für das er so hart gearbeitet hat. Der sonst so gefasst wirkende Streamer schien plötzlich richtig angefressen von den letzten Monaten zu sein.

Sonst ist die Kunstfigur Dr Disrespect souverän. Der Bann geht ihm aber an die Nieren.

Wenn einen nichts kümmert, ist man frei und hat keinen Boss

So geht Forsen mit dem Stress auf Twitch um: Der Schwede Forsen thematisiert genau dieses Phänomen in einem Clip.

Jemand fragt ihn, warum er nicht versucht, die „Streaming-Leiter zu erklimmen“; warum will er nicht der „beste Streamer“ sein. Darauf antwortet Forsen:

„Weil es einen nicht erfüllt. Diese Art von Job füllt einen nicht aus, wenn man darin erfolgreich sein will. Du fährst besser damit, das zu machen, worauf immer du Bock hast. Wenn du machst, was du willst, ist keiner dein Boss. Deine Zuschauer-Zahl ist nicht dein Boss, deine Sponsoren sind es nicht, deine verdammten Zuschauer sind nicht dein Boss – gerade die nicht. Keiner sagt dir, was zum Geier du machen sollst, das ist ein Segen. Schaut euch nur die Twitter-Posts von großen Streamern mit ihren Angststörungen an.“ Sebastian „Forsen“ Fors

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt.

Hochglanz-Posts von Influencern vs. schäbige Twitter-Nachrichten

So sieht das in der Praxis auch: Offenbar hat Forsen einen Weg für sich gefunden, mit dem Druck auf Twitch umzugehen, den andere spüren: Es kümmert ihn einfach nicht.

Ein Beispiel:

Streamer wie Ninja stecken viel Zeit in ihre „Marke“, pflegen ihre Social-Media-Kanäle, kommentieren dort Politik, drehen kleine Videos und inszenieren sich und ihr Privatleben

der Twitter-Kanal von Forsen besteht die meiste Zeit aus Links zu seinem Stream mit Einwort-Kommentaren wie „Live“ oder „Supa-Live“. Zudem sagt er kurz angebunden, wenn er mal nicht kann oder wenn er Tipps für den Fernseherkauf braucht. Die Posts wirken schnell hingeworfen, fast ein bisschen schäbig im Vergleich zur Hochglanz-Posts von „Influencern“

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Social-Media-Pflege im Stil von Forsen.

Den Kontrast sieht man auch an den Streams selbst: Während so manche Streamerin sich perfekt ausleuchtet und gekonnt in Szene setzt, den Chat anlächelt und dabei aussieht, als käme sie frisch vom Friseur, sieht man Forsen von schräg unten mit buschigem Bart, wie er vor sich hinzockt, dabei grummelt und brummt, so als schaut ihm kein Mensch zu.

Forsen juckt es nicht, was gerade im Trend liegt oder was seine Zuschauer von ihm sehen wollen und von ihm erwarten. Er zieht sich raus und macht sein Ding.

Pokimane gilt als Streamerin, die sich perfekt in Szene setzt.

Allerdings ist der Kanal von Forsen zu einer Zeit gewachsen, als Twitch noch klein und behaglich war. Für viele Streamer scheint der Weg an die Spitze von Twitch heute über den gnadenlosen Grind zu funktionieren.

Und Grind ist auch für Forsen wichtig. Wenn er nicht gerade von Twitch gebannt ist, streamt er wie ein Uhrwerk zwischen 5 und 6 Stunden am Tag: Die letzte Woche auf Twitch hatte für ihn 40 Stunden und 7 Arbeitstage.

Wie jeder andere erfolgreiche Streamer, ist Forsen regelmäßig und zu festen Zeiten auf Twitch zu sehen. Selbst, wenn er keinen Boss außer sich selbst hat.

Das ist DansGaming

Wir berichten auf MeinMMO häufiger darüber, wie gefährlich und fordernd das Umfeld von Twitch für Streamer ist: Es gibt keine Zeit-Begrenzungen, nur der Streamer entscheidet, wann er frei hat, sich eine Pause gönnt oder auch mal Urlaub nimmt. Das führt dazu, dass viele Streamer gnadenlos alles vernachlässigen, was abseits ihrer Twitch-Karriere besteht.

Der erfolgreiche Twitch-Streamer DansGaming fasste das mal zusammen:

