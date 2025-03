Glück gehabt! Eine Forschung in Pokémon GO wirkte unlösbar, wird nun geändert

Die Forschung „Noch und nöcher“ in Pokémon GO kam vielen Spielern geradezu unlösbar vor, nachdem die GO Tour 2025 endete. Nun gibt es gute Nachrichten.

Was ist das für eine Forschung? Die Spezialforschung „Noch und nöcher“ kam mit der Einall-Tour 2025 ins Spiel und drehte sich um die Pokémon Reshiram, Zekrom und Kyurem.

Diese Forschungen brachte auf zwei unterschiedlichen Pfaden Aufgaben mit sich, die man lösen sollte. Es stellte sich aber schnell heraus: Während das Lösen im Laufe des GO-Tour-Wochenendes ganz gut ging, bekam man Probleme, wenn man nach dem Event noch nicht fertig war.

Was war das Problem? Der vierte Schritt der Forschung erforderte das Fangen von Kyurem, Zekrom oder Reshiram, zudem die Fusion eines Kyurem in seiner speziellen Form. Das Problem: Nach der Tour waren diese Pokémon nicht mehr unterwegs. Folglich wäre die Forschung erstmal unmöglich zu lösen – zumindest, bis die Pokémon irgendwann wieder ins Spiel zurückkehren. Und wann das der Fall ist, weiß aktuell niemand.

Zum Glück gab es nun aber eine Änderung bei den Anforderungen.

Das ist der neue Schritt 4 von Noch und nöcher in Pokémon GO

Wer heute ins Spiel schaut, wird feststellen, dass die Forschung sich geändert hat. Schritt 4 der Spezialforschung erfordert jetzt das Erfüllen völlig anderer Ziele:

Fange 50 Pokémon vom Typ Feuer

Fange 50 Pokémon vom Typ Elektro

Verwende 50 Nanabbeeren beim Fangen von Pokémon

Hat man das geschafft, gibt es 25 Einheiten Fusionsenergie, 5 Kyurem-Bonbons und 1 XL-Bonbon für Kyurem. Außerdem kann man zu Schritt 5 weitergehen. Da wartet dann nur noch die Aufgabe, 5 Raids zu erledigen.

Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ihr nicht mehr darauf angewiesen seid, die legendären Pokémon zu fangen. Stattdessen braucht ihr einfach nur Monster aus der Wildnis einsammeln, die zu den gefragten Typen passen, und ihr erledigt die Aufgabe nach und nach ganz von alleine.

Allerdings bedeutet die Änderung auch, dass der Fortschritt in Schritt 4 für alle zurückgesetzt wurde, die die Aufgabe abgeschlossen, aber noch nicht abgeholt hatten. Gehört ihr dazu, müsst ihr die neuen Aufgaben nun von vorne anfangen.

Dennoch: Insgesamt ist das neue Ziel merklich einfacher zu erledigen, als das vorige.

Was steht als Nächstes an? Im März stehen noch ein paar Termine an, an denen ihr spannende Pokémon fangen könnt. Direkt vor der Tür sozusagen wartet der Community Day Classic mit Karnimani. An dem könnt ihr am 22. März teilnehmen, um euch das Wasser-Krokodil zu sichern und möglicherweise ein Shiny zu fangen. Aber auch ansonsten gibt es noch ein paar weitere Termine. Die zeigen wir euch in der Übersicht aller Events im März 2025 bei Pokémon GO.