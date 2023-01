Irres Party-Spiel sieht aus wie ein realistisches Among Us – 89 % positiv auf Steam, kurz kostenlos auf Epic

First Class Trouble (PC) erinnert an den Steam-Hit Among Us, verzichtet aber auf den verspielten Comic-Look. Im asymmetrischen Multiplayer spielt ihr als Killer-Roboter oder als Mensch und müsst versuchen, auf einem Kreuzfahrtschiff zu überleben. Das Spiel gibt es bis zum 19. Januar kostenlos auf Epic.

Was ist First Class Trouble? First Class Trouble übernimmt das beliebte Spielprinzip von Among Us, bei dem ein oder mehrere Verräter unter einer Gruppe von Spielern versuchen, diese zu sabotieren.

Auf einem Kreuzfahrtschiff ist die küsntliche Intelligenz des Schiffs durchgedreht und saugt nun den Sauerstoff ab. Als Mensch müsst ihr versuchen, bis zum Kern der KI vorzudringen, um diese zu besiegen.

Dabei stehen euch „Personoids“ im Weg: Killer-Roboter, die wie Menschen aussehen und von anderen Spielern gesteuert werden. Diese versuchen, die Menschen von ihrer Rettung abzuhalten und sie zu töten.

Mithilfe des Umgebungs-Chats, Hinweisen und Argumenten müsst ihr versuchen, die Saboteure zu finden und rauszuwerfen, oder den Verdacht geschickt auf andere lenken, um die Menschen auszulöschen.

Hier seht ihr den Trailer zu First Class Trouble:

So gut kommt First Class Trouble an: Auf Steam hat das Spiel eine Bewertung von 79 % positiven Reviews über die gesamte Zeit. Bei den kürzlichen Rezensionen sind sogar 89 % positiv.

First Class Trouble sei nicht dasselbe wie Among Us, habe aber viele Ähnlichkeiten. Ein großer Unterschied sei aber, dass man nie genau wisse, wie viele Personoids noch leben. So müsse man immer entscheiden, ob man schon alle beseitigt hat oder ob noch jemand sterben muss – nur um sicher zu gehen.

Besonders gut sei First Class Trouble, wenn man eine Gruppe von 5-6 Freunden hätte, mit denen man zusammen spielen kann. Weniger Spaß mache es alleine oder wenn man Gruppen suchen muss. Man verbringe so viel Zeit in Warteschlangen und habe häufiger das Pech, in toxischen Gruppen zu landen.

Epic Games verschenkt 3 Spiele, aber nur noch kurz

Auf Steam kostet First Class Trouble normalerweise 14,99 €. Der Epic Games Store verschenkt das Spiel jedoch im Moment. Bis zum 19. Januar könnt ihr es euch kostenlos sichern und dauerhaft behalten:

Außerdem bietet Epic mit den neuen Angeboten auch Divine Knockout und Gamedec an. Divine Knockout ist ein Multiplayer-Prügelspiel mit Göttern verschiedener Mythologien, das mit einer knuffigen Optik bestechen will:

Gamedec ist ein isometrisches Singleplayer-Rollenspiel in einem Cyberpunk-Setting, in dem ihr einen Detektiv spielt, der Kriminalfälle in virtuellen Welten lösen soll. Dazu befragt ihr Zeugen und Verdächtige, sammelt Hinweise und nutzt euren Verstand, um zum richtigen Schluss zu kommen.

Um die Spiele zu bekommen, müsst ihr nur die entsprechenden Seiten auf dem Epic Games Store besuchen und euch einloggen. Klickt dann auf “holen” und ihr könnt euch die Spiele sichern.

Wartet ihr noch auf ein neues Spiel, in das ihr eure Zeit stecken könnt? 2023 steht einiges an:

