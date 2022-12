Action-Game mit niedlichen Kämpfern ist nur noch bis morgen kostenlos auf Steam, aber ihr könnt es für immer behalten

Habt ihr ein absolutes Lieblingsspiel auf Steam oder kennt wahre Geheimtipps, die mehr Aufmerksamkeit verdienen?Dann schreibt uns einen Kommentar dazu oder schickt uns eure Spielempfehlungen an die E-Mail-Adresse info@mein-mmo.de mit dem Betreff „Spielempfehlung“. Vielleicht ist euer Spiel das nächste, was auf MeinMMO vorgestellt wird.

Wie sieht das Gameplay in DKO aus? Ihr prügelt euch in verschiedenen Arenen, ähnlich wie in MultiVersus oder Super Smash Bros.. Euch stehen dabei die Modi 3v3, 2v2 und 1v1 zur Verfügung.

Was ist DKO für ein Spiel? Laut eigener Aussage soll DKO das weltweit einzige Third-Person-Plattform-Kampfspiel sein. In ihm verkloppt ihr euch gegenseitig als bekannte mythologische Figuren.

Insert

You are going to send email to