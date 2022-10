Fans von Among Us feiern neues Multiplayer-Spiel auf Steam – Jagt Axtmörder in einem malerischen Dorf

Eville ist ein neuer Multiplayer-Titel für PC und Xbox, der stark an Games wie Among Us, Goose Goose Duck und Werwölfe erinnert. Es gibt einen Mörder unter euch und ihr müsst ihn entlarven.

Am 11. Oktober 2022 erschien Eville, das von VestGames entwickelt wird, einem Studio aus Deutschland. Publisher sind Versus Evil. Ihr spielt mit Freunden oder Fremden und seid Bewohner eines farbenfrohen Dorfes.

Among Us mit Zaubertränken und Magie

Was ist das für ein Spiel? Bei Eville handelt es sich um ein Multiplayer-Social-Deduction-Spiel, was komplizierter klingt als es ist. Je nach Anzahl der Spieler gibt es einen oder mehrere Mörder, der versucht, euch nacheinander umzubringen und dabei nicht aufzufliegen. Der Rest muss überlegen, wer es sein könnte.

Unschuldige Dorfbewohner erledigen Aufgaben innerhalb des Dorfes, während die Mörder Alibi-Aufgaben ausführen und in Wirklichkeit versuchen, unauffällig zu morden. Dorfbewohner haben dann plötzlich eine Axt im Gesicht. Sie können nach dem Tod aber weiter mitspielen und ihre Aufgaben erfüllen.

An jedem Ingame-Tag kommunizieren die Dorfbewohner dann miteinander und entscheiden, wer hingerichtet werden soll. Das funktioniert über einen Voice- oder Text-Chat. Tote Spieler können an der Diskussion nicht mehr teilnehmen.

Ziel von Eville ist es entweder, als Mörder alle Dorfbewohner zu töten, oder als Dorfbewohner die Morde aufzudecken.

So sieht das Gameplay von Eville aus.

Diese Inhalte bietet es noch:

Jeder Spieler bekommt eine zufällige Rolle zugeteilt, die ihm besondere Fähigkeiten verleiht. Es gibt unter Anderem Gestaltenwandler, Barbaren oder den Bürgermeister.

Es gibt Magie und somit auch Flüche

Alle Spieler haben ein eigenes Haus, in dem sie beispielsweise Tränke brauen können

Charakteranpassung durch Skins, Ausrüstung, Sticker und mehr

Ausbalancierte Rundengröße, je nach Anzahl der Spieler werden nur die wichtigsten Rollen verteilt

Für wen eignet es sich? Eville eignet sich für alle Fans von Among Us, Werwölfe und Goose Goose Duck. Wer Spiele dieser Art liebt, gern mit anderen diskutiert und sie hinters Licht führt (natürlich nur im Spiel) ist bei Eville richtig.

Ihr solltet anfangs allerdings mit ein paar Bugs leben können. Die Entwickler arbeiten angeblich eng mit der Community zusammen, um das Spiel stetig zu verbessern und Fehler zu beheben. Auf Steam erhielt es innerhalb der ersten Tage 92 % positive Bewertungen.

Eville bekommt ihr auf Steam für einen Preis von 14,99 Euro. Aktuell gibt es zum Release 10 % Rabatt. Für die Xbox gilt der gleiche Preis, das Spiel ist außerdem im Xbox-Game-Pass enthalten.

Was denkt ihr über Eville? Seid ihr Fans von Among Us und Goose Goose Duck und wollt es nun testen? Findet ihr den Einsatz von Magie und Zaubertränken spannend? Gefällt euch die Grafik des bunten Dorfes? Oder sind solche Spiele nichts für euch, weil ihr ungern mit anderen diskutiert und generell lieber allein spielt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Im Xbox-Game-Pass könnt ihr zukünftig auch Ark 2 spielen:

