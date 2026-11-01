Final Fantasy XIV verschiebt Evercold-Erweiterung, auf ein versprochenes Feature müssen Spieler trotzdem verzichten

Die neue Evercold-Erweiterung für Final Fantasy XIV wird verschoben. Doch obwohl die Entwickler dadurch mehr Zeit für den Feinschliff haben, wird ein fest versprochenes Feature zum Release fehlen.

Wieso verschiebt sich Evercold? Game Director Naoki Yoshida (Yoshi-P) kündigte die Verschiebung während der Eröffnungs-Keynote auf dem Final Fantasy XIV Fan Festival in Tokio an. Demnach wird Evercold nicht wie ursprünglich geplant im Januar 2027, sondern erst am 23. Februar 2027 erscheinen.

Den Live-Stream dazu seht ihr im Nachhinein hier:

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Wer das Spiel vorbestellt, erhält Zugang zum Early Access, der bereits am 19. Februar 2027 beginnt. Yoshida erklärte, dass das Entwicklerteam noch einige Wochen mehr Zeit benötige, um sicherzustellen, dass die neue Erweiterung den hohen Qualitätserwartungen entspricht.

Obwohl die Erweiterung später erscheint, stellte der Game Director klar, dass es ein lang ersehntes Housing-Feature nicht pünktlich zum Release ins Spiel schaffen wird. Es war ursprünglich für den Start der Erweiterung (Patch 8.0) geplant, kommt jetzt aber laut Square Enix erst mit Update 8.1.

Spieler wünschen sich mehr Quadratmeter für die eigenen vier Wände

Um welchen Wunsch geht es? Gerade mittelgroße und große Grundstücke, auf denen Spieler ihr Haus bauen können, sind auf den Servern heiß umkämpft und extrem selten. Deshalb fordert die Community schon lange eine Möglichkeit, zumindest die Innenräume der kleinen Häuser vergrößern zu können.

Auch das freie Platzieren von Möbeln im Raum, vor allem in der Vertikalen, ist ein großer Wunsch. So könnten Spieler ihre Möbel problemlos in der Luft schweben lassen, ohne auf komplizierte Fehler im Spiel (“Glitches”) zurückgreifen zu müssen.

Die Möglichkeit, den Innenraum eines kleinen Hauses per Ingame-Währung (Gil) auf die Größe eines großen Hauses aufzuwerten, sowie die offizielle Z-Achsen-Unterstützung wurden erstmals auf dem Fan Festival in Berlin im Juli 2026 offiziell vorgestellt.

Video starten FINAL FANTASY XIV zeigt die Erweiterung Evercold im Full Trailer Autoplay

Was halten Fans davon? In den sozialen Medien zeigen sich viele Fans wütend und enttäuscht über die Entscheidung. Laut mehreren Usern auf X (wie Khloe_Stardew oder SageTreacherous) und Diskussionen auf Reddit wurden entsprechende Updates bereits seit Dawntrail in Aussicht gestellt.

Einige Spieler betonen, sie würden den Release erst glauben, wenn das Feature wirklich im Spiel implementiert ist, da sie nach eigenen Angaben bereits seit 2024 darauf warten. Die erneute Verschiebung sorgt daher für großen Frust.

Ein weiterer zentraler Kritikpunkt betrifft das grundlegende Housing-System: Da es bei Weitem nicht für jeden Spieler ein Haus gibt und Grundstücke über ein strenges Lotteriesystem vergeben werden, sind Hausbesitzer gezwungen, ihr Abonnement dauerhaft aktiv zu halten, um ihr Haus nicht durch den automatischen Zwangsabriss zu verlieren.

Wie sieht eure Housing-Situation in FF14 gerade aus? Wartet ihr ebenfalls sehnsüchtig auf das Feature? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Ein anderes MMORPG, das vor fast einem Jahr ein neues Housing-Feature eingeführt hat, ist WoW. Hier funktioniert das System etwas anders. Alle wichtigen Infos dazu, die ihr mit dem aktuellen Stand von FF14 vergleichen könnt, findet ihr hier: WoW: Housing Release – Alles zu Nachbarschaften, Kosten, Dekorationen