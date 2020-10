Bei den Fans von Genshin Impact und Final Fantasy XIV gibt es wohl Überschneidungen. Einige FFXIV-Spieler verkleiden sich ingame wie Charaktere aus Genshin. Wir haben für euch die 5 coolsten von ihnen ausgesucht.

Unter den Spieler von Final Fantasy XIV gibt es ein Sprichwort: „Glamour ist das wahre Endgame.“ Der Hintergrund dafür ist, dass viele von ihnen Unmengen von Zeit investieren, damit ihre Charaktere im Spiel perfekt aussehen.

Egal ob es darum geht, das eine seltene Rüstungsstück zu farmen oder verschiedene Outfits für alle Situationen zusammenzustellen. Und natürlich gehört Cosplay dazu, wie man es schon bei Ingame-Cosplays zu Anime- und Gaming-Charakteren gesehen hat.

Natürlich müssen die Spieler beim Cosplay mit der Ausrüstung arbeiten, die ihnen im Spiel vorliegt. Weswegen es nicht immer perfekt klappt, den gewünschten Charakter nachzustellen. Die Leute kommen aber verdammt nah ran.

Hier sind 5 Cosplays von Charakteren aus Genshin Impact, die in FFXIV cool umgesetzt wurden.

Noelle

Cosplayer: Wonton Noodles vom Server Gilgamesh

Wer ist Noelle? Wie die meisten Kids von Mondstadt hat auch Noelle immer davon geträumt, den Rittern von Favonius beizutreten, wenn sie mal groß ist. Aktuell arbeitet sie aber leider nur als Dienstmagd in ihrem Hauptquartier. Aber das fleißige Mädchen macht sich immer wieder Notizen dazu, was es bedeutet ein echter Ritter zu sein und wird ihr Ziel eines Tages sicherlich erreichen.

Es war wohl gar nicht einfach, das Cosplay von Noelle aus der Ausrüstung zusammen zu stellen, die den Spielern in FFXIV zur Verfügung steht. In der Beschreibung des Cosplays meinte Wonton Noodles daher: „Es ist das nächstmögliche, was ich zu Noelle gefunden habe.“

Die Zusammenstellung des Cosplay findet ihr auf der entsprechenden EorzeaCollection-Seite.

Jean

Cosplayer: Kuroi Neko vom Server Moogle

Wer ist Jean? Die Spieler von Genshin Impact begegnen der coolen Jean schon sehr früh im Spiel. Sie ist die amtierende Großmeisterin der Ritter von Favonius und nimmt ihre Aufgaben als solche sehr ernst. Jean ist loyal und gibt bei jeder Mission ihr Bestes. Auch in schwierigsten Situation behält sie einen kühlen Kopf.

Jean ist ein eleganter und cooler Charakter, der bei den Genshin-Spielern ziemlich beliebt zu sein scheint, wenn man sich die Menge der Fanarts von ihr anschaut. Es ist daher nicht überraschend, dass Kuroi Neko vom Moogle-Server von diesem Charakter ein Ingame-Cosplay gemacht hat, das sich sehen lassen kann.

Die Zusammenstellung des Cosplay findet ihr auf der entsprechenden EorzeaCollection-Seite.

Klee

Codplayer: Lunaire Sorenia vom Server Typhon

Wer ist Klee? Auch wenn das kleine Mädchen in Rot ausgesprochen süß und niedlich aussieht, so kann sie höchst gefährlich sein. Ihre Leidenschaft für Bomben und Explosionen hat sie schon häufig in Schwierigkeiten gebracht, weswegen sie auch unter strenger Beobachtung der Ritter von Favonius steht, auch wenn sie eigentlich offiziell eine von ihnen ist.

Klee ist eine der neuesten Charaktere in Genshin Impact und kann aktuell mit Glück über ihr Banner erhalten werden. Lunaire Sorenia vom Server Typhon hat offensichtlich Gefallen an ihr gefunden und ihren oder seinen Ingame-Charakter in FFXIV direkt ein Klee-Cosplay verpasst.

Die Zusammenstellung des Cosplay findet ihr auf der entsprechenden EorzeaCollection-Seite.

Diluc

Cosplayer: Charakter von @Kimiya98, Bilder von @Von_Bon_Sen auf Twitter

Wer ist Diluc? Der junge Mann mit dem unaussprechbaren Nachnamen Ragnvindr, der eines Roegadyn würdig wäre, ist zweifelsfrei der reichste Bewohner von Mondstadt. Als der Verwalter der Weinindustrie hat er Zugriff auf ein weites Netzwerk an Informanten und gilt als der ungekrönte König der Stadt, die er zu schützen schwor.

Diluc gehört aktuell zu den stärksten spielbaren Charakteren von Genshin Impact und ist deswegen und wegen seines coolen Aussehens bei den Spielern beliebt. Es ist daher nicht überraschend, dass es in der Cosplay-freudigen FFXIV-Community auch Diluc-Charaktere gibt. Von_Bon_Sen schaffte es sogar die Posen von Diluc auf den offiziellen Artworks in FFXIV für die Fotos nachzustellen.

Venti

Cosplayer: Artemis Fem vom Server Leviathan

Wer ist Venti? Venti spielt in der Story von Genshin Impact eine größere Rolle, als man anfangs annehmen würde. Während die Spieler mit ihm im Spiel abhängen, reden und seinen Liedern zuhören, ahnen sie noch nicht, wer er wirklich ist. Der junge Barde trägt ein großes Geheimnis mit sich, auch wenn man es anhand seines schelmischen und neckischen Verhaltens nicht vermuten würde.

Venti ist zweifelsohne einer der stärksten Charaktere im Spiel und so mancher Spieler war verärgert, dass sie es nicht geschafft hatten ihn aus dem Gacha-Pool zu ziehen. Artemis Fem nahm für das Cosplay den FFIXV-Job Barden, um Venti perfekt darstellen zu können.

Die Zusammenstellung des Cosplay findet ihr auf der entsprechenden EorzeaCollection-Seite.

Findet ihr, man erkennt die Charaktere wieder? Oder habt ihr selbst schon Genshin-Impact-Charaktere in einem Dungeon oder in einer Stadt in FFXIV getroffen? Erzählt es in den Kommentaren.

Genshin Impact ist übrigens ein kostenloses Spiel, das ihr auf PC, PS4 oder Mobile runterladen und sofort loszocken könnt. Wir haben für euch Einsteigertipps für Neulinge zusammengetragen.