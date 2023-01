Final Fantasy XIV: 5 schwere Anfängerfehler, die ihr vermeiden solltet

Als Neuling macht man in MMORPGs wie Final Fantasy XIV oft Fehler, die vermieden werden können. Hier sind 5 Fehler, auf die man beim Lernen des neuen Spiels gut verzichten kann.

Ein neues MMORPG anzufangen, kann sehr erschlagend sein, vor allem, wenn das Spiel sich schon seit vielen Jahren auf dem Markt befindet. Es kann und wird daher passieren, dass man als Anfänger so manchen schweren Fehler begeht und Probleme beim Spielen hat.

FFXIV bildet da keine Ausnahme, obwohl das Spiel versucht, den frischen Einstieg so leicht zu gestalten, wie es nur geht. Generell sind Fehler ja keine große Sache, man soll aus ihnen ja bekanntlich lernen.

Es gibt aber Fehler, auf die man selbst und auch die Mitspieler, mit denen man unterwegs ist, gerne verzichten können. Hier sind 5 davon.

Kein Jobkristall

Jobkristalle sind kleine bunte Steinchen, die aber extrem wichtig sind. Man startet FFXIV, indem man eine Klasse wählt. Ab Level 30 wird diese Klasse nach Abschluss einer Reihe von Quests zu einem Job hochgestuft. Dadurch bekommt man Zugriff auf neue Fähigkeiten und Ressourcen.

Das passiert, indem man in sein Charakter-Menü geht und den entsprechenden Job-Kristall anlegt. Bei fortgeschrittenen Jobs wie Dunkelritter, Tänzer oder Rotmagier passiert das automatisch, wenn man ihre Waffe anlegt. Bei Starterklassen aber nicht. Es muss manuell erledigt werden.

Ab Level 30 sollte jeder einen Jobkristall tragen.

Man kann es nicht oft genug betonen: Macht eure Klassen- und Job-Quests und legt ab Level 30 unbedingt euren Jobkristall an. Klebt das Ding an euch fest, tackert es an eure Ausrüstung dran, injiziert es unter die Haut, solange es immer ausgerüstet bleibt. Die Jobkristalle sind eure Freunde.

Ohne sie verliert ihr auf höheren Leveln Zugriff auf teilweise mehr als die Hälfte eurer Fähigkeiten und macht euer eigenes Leben und das Leben eurer Gruppe unnötig schwer. Ihr müsst die Kristalle auch nicht bei jedem Klassen- oder Jobwechsel anlegen. Sie zählen als Ausrüstungsgegenstände und können auch zusammen mit Rüstungssets abgespeichert werden.

Final Fantasy XIV Klassen-Guide: Welcher Job passt zu dir?

Skill-Beschreibung nicht lesen

Klingt seltsam, ist aber so. Wenn man sich für eine Klasse oder Job entscheidet, dann sollte man auch wissen, was man damit machen kann und was nicht. Das Kampfsystem von FFXIV benutzt den sogenannten Global Cooldown, also eine kurze Abklingzeit, die ein Teil der Fähigkeiten untereinander teilt. Wenn ein Skill genutzt wird, können andere kurzzeitig nicht eingesetzt werden.

Das führt dazu, dass die meisten Jobs in FFXIV im Kampf die Skills in einer bestimmten Reihenfolge nacheinander einsetzen, um zum Beispiel Schaden zu machen. Wie diese Reihenfolge aussieht, erfährt man aus den Skill-Beschreibungen.

In dem Kommando-Menü bekommt ihr eine Übersicht über alle eure Fähigkeiten.

Manche Fähigkeiten bilden längere Kombo-Ketten und man muss sie ohne Unterbrechung nacheinander einsetzen.

Andere Skills geben euch einen Schadens-Boost und man sollte sie zusammen mit seinen stärksten Angriffen einsetzen.

Andere wiederum lösen durch “Procs” Kettenreaktionen aus und ermöglichen den Einsatz von Fähigkeiten, die vorher ausgegraut waren.

Mal abgesehen davon, dass es als Heiler ganz nützlich ist, zu wissen, welche Knöpfe man drücken muss, damit die Gruppe nicht kollektiv ins Gras beißt.

In Gebieten wie Sommerfurt-Höfe oder Tiefer Wald stehen spezielle Trainingspuppen, an denen ihr eure Fähigkeiten und Kombos ausprobieren könnt, also haut rein!

Neue Ausrüstung nicht anlegen

Die Jagd nach immer besserem Gear gehört zu MMORPGs dazu und FFXIV ist da keine Ausnahme. Ihr startet wie üblich mit gammeliger Anfängerausrüstung, die im Verlauf des Levelns jedoch sehr schnell durch Dungeon-Drops, gecraftete Rüstung oder Ausrüstung von NPCs und Quests ausgetauscht wird.

Ihr müsst nur daran denken, sie auch wirklich anzulegen. Während des Levelns werdet ihr teilweise mit Gear zugeschüttet, es kann für neue Spieler daher schwierig sein, da die Übersicht zu behalten. Aber verzaget nicht, in FFXIV gibt es dafür eine Lösung.

In eurem Charakterfenster gibt es oben direkt über dem Waffen-Slot den kleinen aber feinen Knopf [Recommended Gear]. Dieser Knopf öffnet ein neues Fenster, in dem eure aktuelle Ausrüstung angezeigt wird und euch die Option gibt, sie gegen die bestmögliche Ausrüstung aus eurem Inventar auszutauschen.

Wenn ihr Gear besitzt, das besser ist als euer aktuelles, dann wird es in dem Fenster als Vorschlag angezeigt.

Das System checkt dabei, ob ihr die Sachen überhaupt tragen könnt, und schaut, welche Gegenstandsstufe und Werte sie haben. Dann wird das beste Gear zusammengewürfelt und euch als Vorschlag rausgegeben.

Pflichtinhalte wie Dungeons und Prüfungen haben in FFXIV eine Mindest-Gegenstandsstufe, die ihr erfüllen müsst, wenn ihr den Inhalt betreten wollt. Sonst müsst ihr draußen bleiben. Tut euch daher selbst einen Gefallen und haltet eure Rüstung immer möglichst aktuell.

Flächenangriffe nicht nutzen

In den Dungeons von FFXIV wimmelt es nur so von Dämonen, Untoten, Räubern, Monstern und sonstigen Feinden, die euch an die Gurgel wollen. Während eines Dungeon-Runs werden sie von den Tanks öfters mal in große Haufen zusammengezogen, damit die Gruppe sie gemeinsam ins Jenseits befördern kann.

In so einem Fall müsst ihr als DDs, Heiler und Tank immer eure verfügbaren Flächenangriffe einsetzen, um die Gegner möglichst effizient runterzuprügeln. Ja, in der Skill-Beschreibung steht bei Einzelangriffen eine höhere Zahl. Fähigkeiten, die sich gegen einzelne Gegner richten, haben normalerweise höheren Angriffswert.

Flächenschaden ist der beste Weg für Tanks, die Aggro von großen Gegnergruppen auf sich zu behalten.

Es ist dennoch effizienter, bei 3 oder mehr Gegnern Flächenschaden anzurichten, weil er sich auf alle verteilt und dadurch multipliziert. Für Tanks spielen die Flächenangriffe noch mal eine wichtigere Rolle. Sie helfen ungemein dabei, den Hate der Gegner auf sich zu behalten.

Sobald man die Tankhaltung aktiviert hat, verursachen alle Angriffe gegenüber Feinden verstärkt Hate. Bei größeren Gegnergruppen sollte man als Tank daher immer Flächenangriffe einsetzen, um den Hate auf allen Gegnern gleichmäßig immer weiter aufzubauen.

Ihr müsst euch dann keine Sorgen machen, dass ein Gegner sich dann plötzlich umdreht und dem Heiler links und rechts eine klatscht oder einem DD die Zähne einschlägt. Also denkt dran: Flächenangriffe sind Liebe. Bei 3 oder mehr Gegnern.

Keine Kommunikation

Da FFXIV ein MMMORPG ist, in dem auch andere Menschen unterwegs sind, wird es vorkommen, dass ihr mit ihnen zusammen spielen müsst. Das passiert meistens in Instanzen wie Dungeons oder Prüfungen, in denen ihr mit bis zu 8 Leuten gleichzeitig unterwegs seid.

Da kann es schon ganz nützlich sein, wenn man vorher kommuniziert, dass man ein neuer Spieler ist und die alten Hasen etwas Rücksicht darauf nehmen sollten. Redet mit den Leuten. Neue Spieler werden in FFXIV zwar mit einem kleinen Pflänzchen ausgezeichnet, um zu signalisieren, dass sie noch nicht sehr erfahren sind, aber das kann richtige Kommunikation nicht ersetzen.

Auch wenn viele Inhalte in FFXIV auch solo erledigt werden können, werdet ihr früher oder später mit anderen Leuten zusammen spielen müssen.

Wenn ihr als Heiler mit dem Heilen nicht hinterherkommt, dann bittet den Tank, das Pull-Tempo runterzuschrauben. Oder wenn ihr vor einem Boss steht und gerne die Kampfmenchaniken wissen würdet, dann fragt die Gruppe, worauf man am besten achten sollte.

Erfahrungsgemäß werden auch die meisten Leute auf euch normal reagieren und die Fragen beantworten. Sie können aber nicht wissen, ob zwei Gegnergruppen vielleicht zu viel sind, wenn ihr das nicht sagt.

Wenn die Leute dann trotz Nachfragen und Bitten sich weiterhin arschig verhalten, kann man den Inhalt immer noch verlassen und die Leute blockieren oder melden. Schwarze Schafe gibt es überall, ihr dürft euch nur nicht davon entmutigen lassen, denn Kommunikation ist wichtig und kann euch viel Frust ersparen.

Welche Fehler kennt ihr noch, die Neueinsteiger in FFXIV lieber vermeiden sollten? Schreibt sie uns in die Kommentare.

Mehr Infos für Neulinge gibt es in unserem ausführlichen Guide:

Final Fantasy XIV: Einsteiger-Guide für einen glatten Start ins MMORPG