Eine der ältesten Spielreihen der Welt feiert 35. Jubiläum mit einem Konzert – „Konzerte für Klavier sind viel schwerer umzusetzen“

Final Fantasy wird am 18. Dezember 2022 ganze 35 Jahre alt und feiert das Jubiläum unter anderem mit einer Konzerttournee. MeinMMO-Autorin Irina Moritz war bei einem Konzert in Berlin dabei und konnte auch mit einem der Veranstalter sprechen.

Gaming ist im Vergleich zu anderen Entertainment-Genres ein relativ junges Medium, dessen Wachstum erst vor etwa 50 Jahren begann. Viele Gamerinnen und Gamer der ersten Stunde sind daher zusammen mit ihren Lieblings-Franchises groß geworden.

Die JRPG-Reihe Final Fantasy von dem japanischen Entwickler Square Enix ist eines solcher langlebigen Franchises und feiert am 18. Dezember 2022 ihren 35. Geburtstag. Die runden Geburtstage seiner Flaggschiffreihe hat Square Enix oft mit besonderen Aktionen begleitet.

Zum 25. Jubiläum gab es etwa eine besondere Box mit allen Hauptteilen von Final Fantasy und anderen Goodies.

Beim 30. Jubiläum gab es in Japan eine große Ausstellung zur Geschichte der Reihe

Auch zum 35. hat sich die Firma mehrere Aktionen einfallen lassen. Eine davon war eine weltweite Konzerttournee, bei der die Musik aus den 15 Hauptspielen auf einem Piano gespielt wurde.

Der ursprüngliche Komponist von Final Fantasy, Nobuo Uematsu, gilt als eine Musik-Legende und legte den Grundstein für die exzellenten Soundtracks, die bei jedem FF-Spiel ein Muss sind. Als Uematsu von seiner Rolle zurücktrat, folgten ihm Talente wie Yoko Shimomura oder Masayoshi Soken.

Ihre Musik wurde beim Jubiläumskonzert „Crystalline Resonance“ am 3. Dezember in Berlin auf einem Flügel gespielt.

Gemütlicher Abend, der kleiner ausfiel als erwartet

Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich die Musik von Final Fantasy vergöttere. Abgesehen davon, dass an den Soundtracks viele Erinnerungen vom Spielen dranhängen, bieten sie auch alleinstehend sehr gute Musik.

Daher war das „Crystalline Resonance“-Konzert auch nicht mein erstes Videospielmusik-Konzert. Allein für MeinMMO habe ich bereits Video Games Live und Final Fantasy XIV: Eorzean Symphony besucht. Privat waren es noch einige mehr.

Der Unterschied war allerdings, dass das Konzert um einiges kleiner war als die typischen Square-Enix-Shows wie Distant Worlds oder Kingdom Hearts Orchestra, die meist in großen Philharmonien und mit viel Aufwand abgehalten werden. In Berlin fand Crystalline Resonance in Babylon statt (via Wikipedia), das eigentlich ein Kino ist, teilweise aber auch für Kulturveranstaltungen genutzt wird.

Für ein Konzert, das das 35. Jubiläum der FF-Reihe feiern sollte, war das überraschend klein. Wer also ein großes Konzert im Stile der oben genannten erwartet hat, mit einer Show und einem Merchandise-Stand, wurde enttäuscht.

Gespielt wurden ausgewählte Stücke aus den 35. Jahren der Final-Fantasy-Musikgeschichte, die von einer Video-Show begleitet wurden. Auf eine Leinwand wurden passende Szenen aus den Spielen projiziert:

Für „Bombing Mission“ wurde das Opening des Original-FFVII für PS1 gezeigt.

„Suteki Da Ne“ wurde von Szenen zwischen Tidus und Yuna aus FFX begleitet.

Während „Answers“ aus FFXIV lief die legendäre Zerstörung von Eorzea durch Bahamut, die dem Reboot des MMORPGs vorausging.

Auf der Leinwand wurden passende Clips aus FF-Spielen projiziert.

Die Nostalgie und emotionale Musik haben ihre Wirkung wie immer nicht verfehlt. Bei „To Zanarkand“ oder „Aerith Theme“ liefen dann auch manchen von den Zuschauern und Zuschauerinnen die Tränen übers Gesicht.

Der einzige Nachteil war wohl die Location und ihre Akustik. Während ich selbst davon nichts mitbekommen habe, erzählten mir andere Zuschauerinnen und Zuschauer, dass die Klangqualität in den hinteren Reihen nachließ.

„Konzerte für Klavier sind viel schwerer umzusetzen“

Nachdem Konzert hatte ich die Gelegenheit, mit dem Produzenten der Show, Julien Mombert, zu sprechen. Er ist der Gründer von La Fee Sauvage, dem Veranstalter des Konzerts, und arbeitet schon seit mehreren Jahren zusammen mit Firmen wie Square Enix, Disney und Bandai. Die Firma hat sich darauf spezialisiert, die Musik aus Videogames, Animes und Filmen auf die große Bühne zu bringen.

Es hat mich interessiert, wie viel Arbeit in die Produktion eines solchen Klavierkonzertes fließt und Julien erklärte, dass es oft schwieriger ist, die Stücke für ein Klavier zu arrangieren.

Es funktioniert anders als bei einem Orchester. Dadurch, dass ein Orchester viel mehr Instrumente hat, ist es normalerweise […] einfacher umzusetzen. Beim Klavier muss man das gesamte Spektrum der Klänge anderer Instrumente nachbilden, die beim ursprünglichen Soundtrack genutzt wurden. Es ist also um einiges schwerer, Stücke nur fürs Klavier zu erschaffen, als im Vergleich zum Orchester. […]

Weiter erzählte Julien, dass er in dem Fall von Crystalline Resonance das Feedback aller Komponisten eingeholt hat, deren Stücke gespielt wurden. Allen voran natürlich Nobuo Uematsu, der ursprünglich die meisten Tracks komponiert hat. Aber auch Masayoshi Soken, Naoshi Mizuta, Yoko Shimomura und weitere waren eng in den Vorgang involviert.

Bei der Produktion war daher viel Kommunikation mit den jeweiligen Komponisten und auch Square Enix notwendig. Die Begleitvideos auf der Leinwand wurden ebenfalls geprüft, sodass sie perfekt zu der Länge der Stücke passen und die Atmosphäre der Musik gut wiedergeben.

Julien merkte auch an, dass die Reaktionen der Fans sich je nach Konzert unterscheiden. Spiele wie Kingdom Hearts und Animes wie One Piece würden ein eher jüngeres Publikum anziehen, während bei Final Fantasy mehr Erwachsene im Saal säßen.

Es hängt auch von der Show selbst ab. Wenn es zum Beispiel Final Fantasy XIV ist, dann hat jeder oder fast jeder im Publikum FFXIV gespielt. Man geht nicht zu dem Konzert, wenn man das Spiel nicht kennt […]. Bei Konzerten wie diesem hier, bei dem die Musik aus FFI bis XV gespielt wird, wird nicht jeder aus dem Publikum jedes dieser Spiele gespielt haben. Man belebt also nicht nur eine Geschichte wieder, sondern 15. Leute sind bei einzelnen IPs normalerweise emotionaler, weil man sich für 2 Stunden komplett darauf konzentriert, anstatt für nur 10 Minuten.

Am Ende habe ich Julien um ein paar Tipps gebeten. Wie viele von euch wahrscheinlich auch habe ich Freunde und Familienmitglieder, die mit Gaming nichts am Hut haben. Ich wollte wissen, was er den Musik-Fans empfehlen, die ihre Familie überzeugen wollen, ein solches Konzert zu besuchen.

Wir haben manchmal Leute im Publikum, die […] nur deswegen kommen, weil sie „mitgeschleppt“ wurden. Es sind Familie, Freunde oder sogar Geschäftspartner, die kamen, weil sie ein kostenloses Ticket bekommen hatten. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der wieder rausging und sagte „Oh, das war doof“. Selbst Leute, die die Musik selbst nie gehört oder die Spiele nie gespielt haben […], die sich also nicht innerhalb dieses Universums befinden, können dennoch eine gute Show genießen […]. Unsere Shows sind oft etwa 2 Stunden lang und die meisten Leute sagen ‚Oh, es ist ja schon vorbei‘.

Julien ist also überzeugt, dass selbst völlige Gaming- und Anime-Muffel Spaß an der schönen Musik haben können. Wenn ihr also das nächste Mal überlegt, wie ihr eure Lieben an eurem Hobby teilhaben lassen könnt, fragt ruhig, ob sie Interesse an einem klassischen Konzert hätten.

