Spieler aus Final Fantasy 14 sagt, ihr solltet eure ungenutzten Items an besondere NPCs spenden, die gar keine NPCs sind

Viele kennen das Problem in Final Fantasy 14: Ein neuer DLC oder Inhalt mit frischen Belohnungen steht an, doch das Inventar platzt aus allen Nähten. Ein Spieler schreibt auf besonders lustige Weise, wie ihr eure nicht benötigten Gegenstände alternativ nutzen könnt.

Was sind das für NPCs? Auf Reddit schreibt ein Spieler, dass unbrauchbare Begleiter, Frisuren und Emotionen an besondere NPCs übergeben werden können. Mit der aktuellen Feldoperation Kreszentia ergattern Veteranen jede Menge exklusiver Belohnungen, die sich irgendwann womöglich doppeln oder sie gar nicht benötigen.

Diese besonderen NPCs hätten dem Threadersteller zufolge ein grünes Pflänzchen-Symbol neben dem Namen und seien vor allem in den Anfänger-Städten zu finden. Damit wird klar: Der User spielt auf echte Neulinge an, die gerade mit dem MMORPG begonnen haben. Sie sind nämlich durch so ein Symbol zu erkennen.

Spieler sollen ihre ungenutzten Items also an neue Spieler verschenken, die zu Beginn jede Hilfe und jeden Gegenstand gebrauchen können. Die Community diskutiert, was sie von diesem Vorschlag halten.

Community von Final Fantasy 14 kümmert sich rührend um Neulinge

Wie sind die Reaktionen darauf? Einige User schreiben, dass sie so etwas bereits tun. Sie schreiben von ihren Erfahrungen, dass Neulinge zu Beginn manchmal mit Items überschüttet würden. User Cymas berichtet beispielsweise, dass sich sein Neuling-Kumpel die Vollversion gekauft hat und direkt von 4 verschiedenen Schenkern belagert wurde.

Wiederum andere scherzen, dass es einfacher sei, die Gegenstände an einen Händler zu verkaufen. Der Nachteil hierbei ist allerdings, dass es extrem wenig Gil für die Sachen gibt und Neulinge dann keinen Nutzen mehr von ihnen haben.

Dabei ergibt sich allerdings eine große Einschränkung: Wie viele Spieler erklären, ist es nicht möglich, Spieler mit der kostenlosen Testversion zu beschenken. Solange sie sich im Free Trial befinden, ist die Tauschfunktion nicht vorhanden. Somit ist es nicht möglich, ihnen Gegenstände zu geben.

Dabei ist die Probeversion von Final Fantasy 14 die beste Möglichkeit, das Spiel kostenlos zu testen. Bis auf leichte Einschränkungen können sie nämlich einen Großteil des MMORPGs komplett gratis spielen. Dadurch ergibt sich, dass sie sich die Vollversion erst nach mehrere Wochen oder sogar Monaten kaufen müssten.

Die Community fordert deshalb, dass Square Enix deutlicher machen müsste, welche Spieler sich noch im Free Trial befinden. User Vinisims schlägt deshalb vor, dass man seine überschüssigen Items in Crystarium verschenken sollte.

Dabei handelt es sich nämlich um die erste Stadt, die nicht mehr Teil der Probeversion ist. Hier würden sich Spieler der Vollversion freuen, erstmals solche Gegenstände zu erhalten.

