FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Neben dem neuen TOTW steht in FIFA 22 auch ein neuer Patch auf dem Plan. Was im Title Update 3 zu FIFA 22 steckt, erfahrt ihr hier.

Alternativ könnt ihr die Karten auf dem Transfermarkt kaufen, werdet für die besten Spieler aber einiges an Münzen brauchen. Außerdem können TOTW-Spieler als rote Spezialkarten in den Weekend-League-Belohnungen stecken.

Was ist das TOTW? Im Team of the Week stehen jede Woche Spieler, die sich im Fußball mit realen Leistungen hervorgetan haben. Sie bekommen eine sogenannte „Inform“-Karte mit verbesserten Werten in FIFA 22. Die ist nicht nur stärker im Spiel, sondern auch mehr auf dem Transfermarkt wert.

